Уйдут сразу две пары: организаторы "Танцев со звездами" заинтриговали фанатов шоу

В это воскресенье шестой эфир посетит сын покойного Григория Чапкиса

В воскресенье вечером, 10 октября, на телеканале "1+1" в 21:00 состоится шестой прямой эфир одного из самых популярных развлекательных шоу страны, обновленный пятый сезон "Танцев со звездами". Новый сезон уже покинули четыре звезды — это комики Иван Люленов и Александра Машлятина, актер Алексей Суровцев и певец Олег "Фагот" Михайлюта.

К шестому эфиру к судьям шоу присоединится фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, которая участвовала в "Танцах" в прошлом году и стала финалисткой четвертого сезона, а ведущим на звездном балконе, по просьбе поклонников, снова станет телеведущая Маша Ефросинина.

Кроме этого, новый эфир посетит сын легендарного судьи шоу "Танцы со звездами" Григория Чапкиса, всемирно известный постановщик, который работал над номерами Billboard, America Got Talented — Грег Чапкис.

10 октября звездные участники расскажут о самых дорогих людях, которые их вдохновляют. В тоже время организаторы "Танцев" представили поклонникам шоу в Инстаграме несколько фактов, некоторые из которых являются фейковыми. Например, расскажет ли Дмитрий Каднай правду о своей личной жизни, или покинет ли шестой эфир сразу две пары.

9 фактов, из которых несколько являются неправдивыми

Подписчики ответили, что не хотели бы, если бы пятый вариант оказался правдивым.

Также они полагают, что фейковыми являются пункты "1", "4" и "3".

Напомним, что певица Юлия Санина вместе с Владимиром Дантесом в программе "Маскарад" спародировали образ Тины Кароль из ее собственного клипа "Скандал". Получилось очень забавно!