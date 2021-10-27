"Для пердачків дружин і мам": Саша Бо викликала неоднозначну реакцію голим фото у мережі

Олександра Пустовіт подала одну ідею для образу до Хелловіну

Відомий український блогер Саша Бо, яка раніше розповіла про свою хворобу — булімію, підбурила деяких своїх підписниць пікантним фото у себе на офіційній сторінці в Інстаграмі.

Дівчина опублікувала в соціальній мережі кадр, на якому вона позує повністю оголеною.

"Коли лінь було робити halloween make up і шукати костюм", — підписала фото 26-річна Олександра та мама двох синів.

На знімку блогер замалювала один зі своїх сосків, а обличчя прикрила вирізаним гарбузом до наближаючого свята Хелловіну.

Саша Бо оголилася у себе в Інстаграмі

У себе в сторіз Саша Бо написала, що виклала це фото для "підриву пердачків деяких щасливих дружин та мам". Також дівчина "кайфує від коментарів".

"Це креативно, але мені здається що перебір, чи мені тільки здається?", "Коли нема чого показувати — показуй цицьки", "Я в шоці. навіщо голою показувати себе?", — пишуть у тих самих коментарях під фото.

Водночас інші підписники вважають нове фото Саші Бо шикарним.

Нагадаємо, що найбільшу популярність Саша Бо отримала після того, як стало відомо про її скандальне розлучення. Понад п’ять років дівчина була у стосунках із блогером Ігорем Пустовітом.

Під час інтерв’ю з телеведучою Машею Єфросініною Саша зізналася, що чоловік принижував її. Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну, в якому розповів про булімію Саші, проблеми в ліжку, про те, як вона його принижувала і нібито била їхніх спільних дітей.