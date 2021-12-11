На шоу "Маска" викрили ще одну зірку: хто був у костюмі Горили (фото та відео)

Нова героїня зачарувала шанувальників маскарадного шоу

У суботу ввечері, 11 грудня, відбувся восьмий випуск другого сезону популярного розважального шоу "Маска". Зіркові детективи продовжують "знімати маски" з відомих людей, які ховаються у костюмах казкових героїв та демонструють свої вокальні дані.

У новому випуску ведучий проєкту Володимир Остапчук з’явився у яскравому образі Божевільного Капелюшника з казки "Аліса у Країні чудес".

Як пройшов восьмий випуск шоу "Маска"

Першою на сцену вийшла нова героїня — Чайна Квітка. Учасниця виконала пісню барбадоської співачки Ріанни – Diamonds.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

У чарівному образі ховалася вокалістка гурту Go_A Катерина Павленко. Нагадаємо, що український електрофолк-колектив посів п’яте місце на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" у 2021 році.

Наступним на сцену вийшов Робот. Герой заспівав пісню української співачки Гайтани – "Шаленій".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

На сцені з’явився брутальний Тигр, який виконав популярну пісню американського інді-рок-гурту Imagine Dragons — Believer.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Порадувала своїм запальним виконанням пісні Кеті Перрі "Fairy tail" — Горила. Взяв участь у постановці і зірковий детектив Олег Винник.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

За результатами першого голосування зірок та глядачів у залі номінантом на викриття стає Горила. Тигр та Робот проходять далі.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Наступним на сцену вийшов зовсім неотруйний Мухомор. Учасник заспівав пісню гурту ТНМК — "Гранули".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

На сцені з’явився Скандал. Цього разу персонаж здивував своїм виконанням пісні жіночого дуету "Тату" — "Нас не догонят".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Наступною на сцені з’явилася мила героїня Жирафа. Учасниця виконала хіт минулих часів та закохала у себе всіх детективів та глядачів.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Розчулив своїм виконанням пісні Ані Лорак "Я стану морем" — Кіт.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

У зону ризику до Горили, за підсумками другого голосування детективів та глядачів зали, приєднується Кіт. Далі у проєкт проходять Жирафа, Скандал та Мухомор.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Кого з героїв розсекретили у восьмому випуску шоу "Маска"

Глядачі вирішили, що "знімати маску" час учаснику в костюмі Горили. У ньому опинилася українська співачка TAYANNA.

Нагадаємо, що у минулих випусках зіркові детективи та глядачі розкрили Баяна (Інна Білоконь), Грифона (Андрій Пʼятов), Фею (Лілія Ребрик), Совеня (Сергій Танчинець), Кажана (Остап Ступка), Шмеля (Степан Казанін) и Порося (Павло Зібров).