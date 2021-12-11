На шоу "Маска" разоблачили еще одну звезду: кто был в костюме Гориллы (фото и видео)

Новая героиня очаровала поклонников маскарадного шоу

В субботу вечером, 11 декабря, прошел восьмой выпуск второго сезона популярного развлекательного шоу "Маска". Звездные детективы продолжают "снимать маски" из известных людей, которые прячутся в костюмах сказочных героев и демонстрируют свои вокальные данные.

В новом выпуске ведущий проекта Владимир Остапчук появился в ярком образе Безумного Шляпника из сказки "Алиса в Стране чудес".

Как прошел восьмой выпуск шоу "Маска"

Первой на сцену вышла новая героиня — Чайный Цветок. Участница исполнила песню барбадосской певицы Рианны — Diamonds.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

В очаровательном образе скрывалась вокалистка группы Go_A Екатерина Павленко. Напомним, что украинский электрофолк-коллектив занял пятое место на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году.

Следующим на сцену вышел Робот. Герой спел песню украинской певицы Гайтаны — "Шаленій".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

На сцене появился брутальный Тигр, который исполнил популярную песню американской инди-рок-группы Imagine Dragons — Believer.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Порадовала своим зажигательным исполнением песни Кэти Перри "Fairy tail" — Горилла. Принял участие в постановке и звездный детектив Олег Винник.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

По результатам первого голосования звезд и зрителей в зале номинантом на разоблачения становится Горилла. Тигр и Робот проходят дальше.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Следующим на сцену вышел совсем неядовитый Мухомор. Участник спел песню группы ТНМК — "Гранули".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

На сцене появился Скандал. В этот раз персонаж удивил своим исполнением песни женского дуэта "Тату" — "Нас не догонят".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Следующей на сцене появилась милая героиня Жирафа. Участница исполнила хит прошлых времен и влюбила в себя всех детективов и зрителей.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Растрогал своим исполнением песни Ани Лорак "Я стану морем" — Кот.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

В зону риска к Горилле, по итогам второго голосования детективов и зрителей зала, присоединяется Кот. Дальше в проект проходят Жирафа, Скандал и Мухомор.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Кого из героев рассекретили в восьмом выпуске шоу "Маска"

Зрители посчитали, что "снимать маску" пора участнику в костюме Гориллы. В нем оказалась украинская певица TAYANNA.

Напомним, что в прошлых выпусках звездные детективы и зрители раскрыли Баяна (Инна Белоконь), Грифона (Андрей Пятов), Фею (Лилия Ребрик), Совенка (Сергей Танчинец), Кажана (Остап Ступка), Шмеля (Степан Казанин) и Поросенка (Павел Зибров).