"Гра в кальмара" з трунами: Дядя Жора розповів про найпопулярніші в українців корпоративи

Шоумен назвав цьогорічні тренди новорічних корпоративів

Грудень вважається найгарячішим місяцем для зірок шоу-бізнесу. У передноворічний період виконавці, гумористи та інші представники розважальної сфери знімаються у новорічних проєктах та виступають на корпоративах. Після непростих моментів у 2021 році українці хочуть зануритися в новорічну атмосферу на повну, а не лише розщедритися на продукти для святкового застілля.

Український шоумен і телеведучий Дядя Жора (справжнє ім’я Вадим Мичковський — ред.) має свою івент-агенцію, тому зміг поділитися з "Телеграфом" тим, які запити є у наших співвітчизників, і яку тематику вони обирають для корпоративів. Повне інтерв’ю із зіркою читайте в нашому матеріалі.

За словами Вадима Мичковського, зараз їхні клієнти все ще готові витрачати бюджет на щось унікальне, особливе.

"Наприклад, ми готували корпоратив у стилі Венеціанського фестивалю, на кшталт "Великий Гетсбі", а найпопулярніша концепція — це "Гра в кальмара", за мотивами популярного серіалу. Таке свято виглядає дуже видовищно — ростова лялька, костюми, спеціальні конкурси і навіть труни у вигляді подарункових коробок з бантом", — розповів шоумен.

Також, як зазначає відомий телеведучий, наразі дуже популярними стали онлайн-корпоративи. Додамо, що популярності такому формату сприяла пандемія коронавірусу, коли команда підприємства знаходиться в офісах по всій Україні або працівники працюють віддалено.

"У такому разі івент-агентство орендує велику студію, ми встановлюємо необхідну техніку, запрошуємо модератора та наповнюємо свято: ведучим, артистами, танцювальними колективами, стендаперами, проводимо майстер-класи, квести та робимо онлайн-розіграші цінних призів – все за запитом замовника. Гості корпоративу спостерігають за подіями у головній студії, підключившись через Zoom, на плазмах чи екрані проєктора ", — розповів Мичковський.

Додамо, що українська зірка Вєрка Сердючка виступить на Новий рік у Дубаї за 4,5 млн грн! Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом, зустріне новорічну ніч на сцені в розкішному 5-зірковому готелі Raffles The Palm.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні Державне акціонерне товариство "Укртрансгаз", незважаючи на свої мільярдні збитки, витратило на проведення корпоративу цілий мільйон гривень. На елітній базі відпочинку під Києвом були присутні 200 співробітників підприємства. Докладніше про скандал із держустановою та його директором — читайте у нашому матеріалі.