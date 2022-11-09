Можуть стати в нагоді і зараз: 5 зимових лайфхаків родом із СРСР

Багато речей використовувалися не за прямим призначенням, але допомагали людям пережити холод.

Українців чекає складна зима — ймовірні перебої з електроенергією, а можливо й з опаленням. Багато хто порівнює сучасність із 90-ми, коли також було складно виживати. Тоді допомогли лайфхаки, які старше покоління придумало ще СРСР, де був тотальний дефіцит.

"Телеграф" зібрав для вас п’ять цікавих хитрощів щодо боротьби з холодами та виживання взимку в Радянському союзі. Частина з них може стати у пригоді і зараз.

Робити заготовки

Консервація – питання підготовки влітку до зими. У СРСР консервували все, що росло на городах. Але й узимку робити заготівлі не припиняли — квашена капуста та різні соління урізноманітнювали раціон. Вони можуть зберігатися без холодильника. Також усі закуповували все заздалегідь — поки що є. Картоплю, наприклад, зберігали в холодному місці, пересипану піском або використовували інший спосіб захистити від вологи.

Газета всьому голова

Крім читання газета могла стати в пригоді в різних випадках у житті. Частина їх перетворювалися на туалетний папір, а частина — зберігалася до весни. Скрученими шматочками газет затикали щілини у вікна або заклеювали смужками на клейстер місця протягу. Якщо був у доступі поролон, використовували його, а газету клеїли зверху.

Сіль від замерзання вікон

Щоб вікна взимку не замерзли – між ними ставили чарки із сіллю. Також використовували сольовий розчин для натирання.

Перегородки з ковдр

Щоб знизити тепловтрати, щільно зачиняли міжкімнатні двері, а якщо якась кімната не використовувалася — вхід до неї могли завісити ковдрою. Також застосовувався цей метод для боротьби з холодом із боку вікна — його повністю чи частково забивали старими ковдрами.

Авоська за вікном

Лайфхак, який стане в пригоді взимку у разі відключення електроенергії — використовувати природний мороз замість холодильника. Щоб зберегти продукти, їх вивішували за вікно.

Раніше "Телеграф" розповідав як підготуватися до відключення електроенергії та газу. У таких умовах потрібно мати під рукою прості рецепти та продукти з яких можна приготувати ситну їжу.