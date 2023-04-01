У кого День ангела 1 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У суботу, 1 квітня, відзначають День сміху, Міжнародний день птахів, День народження коньяку, День пробудження Домового, Міжнародний день битви подушками. Також цього дня носії восьми імен святкують свій День янгола.
Жіночі іменини 1 квітня
Дар’я (Дарія, Дарина), — це ім’я має давньоперське походження і перекладається як "та, що володіє добротою". Слов’яни також трактували це ім’я як "дарована".
Іларія, — це ім’я походить від латинського Hilarius, що перекладається як "весела" або "радісна". З грецької це ім’я також може перекладатися як "тиха", "незлісна".
Мотрона, — це ім’я латинського походження, яке означає "матінка", "пані", "мати сім’ї".
Софія, — популярне в багатьох країнах грецьке ім’я, яке перекладається як "мудрість", "розум", "наука"
Чоловічі іменини 1 квітня
Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".
Іван, — це одна з форм давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".
Інокентій, — це досить рідкісне на сьогоднішній день ім’я, яке перекладається з латинської як "невинний".
Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено робити за прикметами на Вербну неділю 2 квітня.