У кого День ангела 11 квітня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 11 квітня, відзначається Великий Вівторок, Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів, Всесвітній день анімешника, День невмілих рук. Також цього дня носії восьми імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 11 квітня

Іван, — це ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Кирило, — з грецької ім’я перекладається як "володар", "господар", "пан".

Марк, — за різними версіями ім’я може походить від імені римського бога війни Марса або від "молоток" з латинської.

Михайло, — це ім’я має давньоєврейське походження і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Остап, — це спрощена форма імені Євстафій, яке означає грецькою "той, що твердо стоїть".

Потап, — точне походження цього імені невідомо, воно може перекладатися як "мандрівник" з давньогрецької, "той, хто володіє" з латинської, "даний Алісом" з єгипетської. Церковна форма цього імені – Потапій.

Філіп (Пилип), — грецьке ім’я, яке можна перекласти як "люблячий коней".

Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Жіночі іменини 11 квітня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що варто зробити у Великий Вівторок 11 квітня перед Великоднем у 2023 році.