У кого День ангела 18 квітня: всі іменини сьогодні
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У вівторок, 18 квітня, відзначається Міжнародний день пам’ятників та історичних місць, Всесвітній день радіоаматора, Міжнародний день піци, День печива у формі тварин у США. Також носії семи імен святкують у цей день свої іменини.
Чоловічі іменини 18 квітня
Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".
Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.
Єгор, — спочатку це було слов’янською формою імені "Георгій", проте згодом стало самостійним ім’ям.
Марк, — це латинське ім’я, яке за різними версіями може означати "народжений у березні", "присвячений богу війни Марсу" або "молот".
Миколай, — походить від давньогрецького Ніколаос, і його можна перекласти як "переможець народів".
Платон, — Ім’я давньогрецького походження, що перекладається як "широкоплечий".
Семен — це форма єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".
Жіночі іменини 18 квітня не відзначаються.
Як відомо, церква в різні дні вшановує пам’ять різних святих і мучеників, які зробили свій внесок у поширення та захист християнства, — у ті ж дні святкують День ангела люди, які мають одне ім’я зі святими і народилися незадовго до дня їхньої пам’яті. Вважається, що святі виступають ангелами-охоронцями своїх тезок.
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