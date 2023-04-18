У кого День ангела 18 квітня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 18 квітня, відзначається Міжнародний день пам’ятників та історичних місць, Всесвітній день радіоаматора, Міжнародний день піци, День печива у формі тварин у США. Також носії семи імен святкують у цей день свої іменини.

Чоловічі іменини 18 квітня

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Єгор, — спочатку це було слов’янською формою імені "Георгій", проте згодом стало самостійним ім’ям.

Марк, — це латинське ім’я, яке за різними версіями може означати "народжений у березні", "присвячений богу війни Марсу" або "молот".

Миколай, — походить від давньогрецького Ніколаос, і його можна перекласти як "переможець народів".

Платон, — Ім’я давньогрецького походження, що перекладається як "широкоплечий".

Семен — це форма єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Жіночі іменини 18 квітня не відзначаються.

Як відомо, церква в різні дні вшановує пам’ять різних святих і мучеників, які зробили свій внесок у поширення та захист християнства, — у ті ж дні святкують День ангела люди, які мають одне ім’я зі святими і народилися незадовго до дня їхньої пам’яті. Вважається, що святі виступають ангелами-охоронцями своїх тезок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами суворо не рекомендується дарувати близьким телефони.