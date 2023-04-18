У кого День ангела 18 апреля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 18 апреля, отмечается Международный день памятников и исторических мест, Всемирный день радиолюбителя, Международный день пиццы, День печенья в форме животных в США. Также носители семи имен празднуют в этот день свои именины.

Мужские именины 18 апреля

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Егор, — изначально это было славянской формой имени "Георгий", однако со временем стало самостоятельным именем.

Марк, — это латинское имя, которое по разным версиям может значить "родившийся в марте", "посвященный богу войны Марсу" или же "молот".

Николай, — происходит от древнегреческого Николаос, и его можно перевести как "победитель народов".

Платон, — имя древнегреческого происхождение, переводящееся как "широкоплечий".

Семен, — это форма еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Женские именины 18 апреля не отмечаются.

Как известно, церковь в разные дни почитает память разных святых и мучеников, которые внесли свой вклад в распространение и защиту христианства, — в те же дни отмечают День ангела люди, которые разделяют со святыми одно имя и родились незадолго до дня их памяти. Считается, что святые выступают ангелами-хранителями своих тезок.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго не рекомендуется дарить близким телефоны.