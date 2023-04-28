У кого День ангела 28 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У п’ятницю, 28 квітня, відзначається День охорони праці, День "Поцілуй свою другу половинку", День космічного туриста, День грудок шерсті, супергероя та чорничного пирога у США. Окрім того, цього дня святкують свої Дні ангела носії одразу 15 імен.
Жіночі іменини 28 квітня
Анастасія — це ім’я грецького походження, яке означає "воскресіння", "відродження", "повернення до життя".
Василина (Василіса), — це ім’я давньогрецького походження, яке є жіночою версією імені Василь і означає "цариця", "царська".
Чоловічі іменини 28 квітня
Олександр, — ім’я грецького походження, яке вже багато століть має стійку популярність майже по всьому світу і дуже поширене в Україні. Перекладається як "той, хто боронить".
Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній".
Аристарх, — з грецької мови перекладається як "найкращий повелитель".
Віктор, — досить поширене латинське ім’я, яке означає "переможець".
Леонід, — ім’я грецького походження, яке перекладається як "подібний до лева", "нащадок лева".
Лук’ян, — походить від латинського Lucianus, що можна трактувати як "син Луки" або "той, що належить Луці".
Мстислав, — слов’янське двоосновне ім’я, яке утворене з частин "мститися, карати, захищати", і "слава".
Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець".
Севастьян (Себастьян), — красиве давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "священний", "високошановний".
Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодорос, що означає "подарований Богом" або "Божий дар".
Трохим, — грецьке ім’я, яке перекладається як "годувальник" або "вихованець". Вважається, що, швидше за все, такі імена давали дітям, яких не могла вигодувати біологічна мати.
Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось".
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