У кого День ангела 28 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 28 квітня, відзначається День охорони праці, День "Поцілуй свою другу половинку", День космічного туриста, День грудок шерсті, супергероя та чорничного пирога у США. Окрім того, цього дня святкують свої Дні ангела носії одразу 15 імен.

Жіночі іменини 28 квітня

Анастасія — це ім’я грецького походження, яке означає "воскресіння", "відродження", "повернення до життя".

Василина (Василіса), — це ім’я давньогрецького походження, яке є жіночою версією імені Василь і означає "цариця", "царська".

Чоловічі іменини 28 квітня

Олександр, — ім’я грецького походження, яке вже багато століть має стійку популярність майже по всьому світу і дуже поширене в Україні. Перекладається як "той, хто боронить".

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній".

Аристарх, — з грецької мови перекладається як "найкращий повелитель".

Віктор, — досить поширене латинське ім’я, яке означає "переможець".

Леонід, — ім’я грецького походження, яке перекладається як "подібний до лева", "нащадок лева".

Лук’ян, — походить від латинського Lucianus, що можна трактувати як "син Луки" або "той, що належить Луці".

Мстислав, — слов’янське двоосновне ім’я, яке утворене з частин "мститися, карати, захищати", і "слава".

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець".

Севастьян (Себастьян), — красиве давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "священний", "високошановний".

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодорос, що означає "подарований Богом" або "Божий дар".

Трохим, — грецьке ім’я, яке перекладається як "годувальник" або "вихованець". Вважається, що, швидше за все, такі імена давали дітям, яких не могла вигодувати біологічна мати.

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в плані грошей за картами Таро в травні 2023 року.