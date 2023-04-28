У кого День ангела 28 апреля: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 28 апреля, отмечается День охраны труда, День "Поцелуй свою вторую половинку", День космического туриста, День комков шерсти, супергероя и черничного пирога в США. Кроме того, в этот день празднуют свои Дни ангела носители сразу 15 имен.

Женские именины 28 апреля

Анастасия, — это имя греческого происхождения, которое значит "воскресение", "возрождение", "возвращение к жизни".

Василиса (Василина), — это имя древнегреческого происхождения, которое является женской версией имени Василий и значит "царица", "царственная".

Мужские именины 28 апреля

Александр, — имя греческого происхождения, которое уже много столетий имеет устойчивую популярность почти по всему миру и очень распространено в Украине. Переводится как "тот, кто защищает".

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный".

Аристарх, — с греческого языка переводится как "лучший повелитель".

Виктор, — довольно распространенное латинское имя, которое значит "победитель".

Леонид, — имя греческого происхождения, которое переводится как "подобный льву", "потомок льва".

Лукьян, — происходит от латинского Lucianus, что можно трактовать как "сын Луки", "принадлежащий Луке".

Мстислав, — славянское двухосновное имя, которое образовано из частей "мстить, наказывать, защищать", и "слава".

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец".

Севастьян (Себастьян), — красивое древнегреческое имя, которое переводится как "священный", "высокочтимый".

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар".

Трофим, — греческое имя, которое переводится как "кормилец" или "питомец". Считается, что скорее всего такие имена давали детям, которых не могла вскормить биологическая мать.

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в плане денег по картам Таро в мае 2023 года.