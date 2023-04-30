У кого День ангела 30 квітня: всі іменини сьогодні
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У неділю, 30 квітня, відзначається День прикордонника України, Міжнародний день джазу, Міжнародний день свічника, Вальпургієва ніч, День пам’яті святих жінок-мироносиць, День зачіски. Також цього дня святкують свій День ангела носії одразу 12 імен.
Чоловічі іменини 30 квітня
Адріан, — це ім’я латинського походження, яке за однією версією означає "адріатичний", а за іншою, — "житель міста Адрія".
Азат, — це ім’я давньоіранського походження, яке можна перекласти "дворянин", "вільний".
Акакій, — ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "лагідний", "непоганий", "той, який не чинить зла".
Олександр, — грецьке ім’я, яке перекладається як "захисник".
Іван, — це ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий".
Михайло, — це ім’я походить від давньоєвреського "Михаель", що означає "той, хто подібний до Бога" або "рівний Богу".
Потап, — точне походження цього імені невідомо, воно може перекладатися як "мандрівник" з давньогрецької, "той, хто володіє" з латинської, "даний Алісом" з єгипетської. Церковна форма цього імені – Потапій.
Семен, — це одна з форм єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".
Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодороса, що означає "подарований Богом" або "Божий дар".
Фома, — це ім’я походить з арамейської мови і перекладається як "близнюк".
Ян, — за однією версією, воно походить від єврейського імені Йонахан і означає "подарунок Божий", за іншою ж ім’я з’явилося від імені римського божества початку та кінця Януса.
Жіночі іменини 30 квітня не відзначаються.
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