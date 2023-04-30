У кого День ангела 30 апреля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 30 апреля, отмечается День пограничника Украины, Международный день джаза, Международный день свечника, Вальпургиева ночь, День памяти святых жен-мироносиц, День прически. Также в этот день празднуют свой День ангела носители сразу 12 имен.

Мужские именины 30 апреля

Адриан, — это имя латинского происхождения, которое по одной версии значит "адриатический", а по другой, — "житель города Адрия".

Азат, — это имя древнеиранского происхождения, которое можно перевести "дворянин", "свободный".

Акакий, — имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "кроткий", "неплохой", "тот, который не делает зла".

Александр, — греческое имя, которое переводится как "защитник".

Иван, — это имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое переводится как "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Михаил, — это имя происходит от древнеевреского "Михаэль", что значит "тот, кто подобен Богу" или "равный Богу".

Потап, — точное происхождение этого имени неизвестно, оно может переводиться как "странник" с древнегреческого, "тот, кто владеет" с латинского, "данный Алисом" с египетского. Церковная форма этого имени — Потапий.

Семен, — это одна из форм еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар".

Фома, — это имя происходит из арамейского языка и переводится как "близнец".

Ян, — по одной версии, оно произошло от еврейского имени Йонахан и значит "подарок Божий", по другой же имя появилось от имени римского божества начала и конца Януса.

Женские именины 30 апреля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в мае 2023 года по картам Таро.