У кого День ангела 6 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 6 травня, відзначається День піхоти в Україні, Міжнародний день без дієт, Міжнародний день жінок на мотоциклах, День святого Георгія Побідоносця, слов’янські свята День Даждбога та Ярило Весняний, Всесвітній день голого садівника. У цей день відзначають свої Дні ангела носії одразу десятка імен.

Жіночі іменини 6 травня

Олександра, — поширене жіноче ім’я грецького походження, що буквально означає "хоробра захисниця".

Валерія, — з грецької перекладається як "сильна", "міцна", "здорова".

Софія, — популярне в багатьох країнах грецьке ім’я, яке перекладається як "мудрість", "розум", "наука".

Чоловічі іменини 6 травня

Анатолій, — Давньогрецьке ім’я, яке означає "східний" або "схід сонця". За іншою версією ім’я також може означати "житель Анатолії" (півострова в Туреччині).

Опанас (Афанасій), — рідкісне, але дуже гарне ім’я, яке походить з грецької мови і буквально означає "безсмертний".

Валерій, — грецьке ім’я, яке означає "сильний", "здоровий", "міцний".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Єгор, — спочатку це ім’я було просторічною формою імені "Георгій", проте на сьогоднішній день це популярне самостійне ім’я. Цікаво, що покровителями Єгорів залишаються святі Георгії.

Іван, — дуже поширене ім’я єврейського походження, що означає "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Ян, — за однією версією, це ім’я єврейського походження, що означає "благословенний Богом", а за іншою могло з’явитися від імені римського божества початку та кінця Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які важливі церковні свята чекають на українців у травні 2023 року.