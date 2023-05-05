У кого День ангела 6 мая: женские и мужские именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В субботу, 6 мая, отмечается День пехоты в Украине, Международный день без диет, Международный день женщин на мотоциклах, День святого Георгия Победоносца, славянские праздники День Даждьбога и Ярило Вешний, Всемирный день голого садовода. Также в этот день отмечают свои Дни ангела носители сразу десятка имен.
Женские именины 6 мая
Александра, — распространенное женское имя греческого происхождения, что буквально значит "храбрая защитница".
Валерия, — с греческого переводится как "сильная", "крепкая", "здоровая".
София, — популярное во многих странах греческое имя, которое переводится как "мудрость", "разум", "наука".
Мужские именины 6 мая
Анатолий, — древнегреческое имя, которое значит "восточный" или "восход солнца". По другой версии, имя также может значить "житель Анатолии" (полуострова в Турции).
Афанасий, — редкое, но очень красивое имя, которое происходит из греческого языка и буквально значит "бессмертный".
Валерий, — греческое имя, которое значит "сильный", "здоровый", "крепкий".
Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.
Егор, — сначала это имя было просторечной формой имени "Георгий", однако на сегодняшний день это популярное самостоятельное имя. Интересно, что покровителями Егоров остаются святые Георгии.
Иван, — очень распространенное имя еврейского происхождения, что значит "помилованный Богом" или "подарок Божий".
Ян, — по одной версии, это имя еврейского происхождения, что значит "благословенный Богом", а по другой могло появиться от имени римского божества начала и конца Януса.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие важные церковные праздники ждут украинцев в мае 2023 года.