У кого День ангела 16 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 16 травня, 2023 року відзначається Міжнародний день світла, Міжнародний день мирного співіснування, День любові до дерев, День біографа. Також цього дня носії одразу шести імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 16 травня

Уляна, Юліана, — це два різних імені, які походять від латинського слова "Julianus", що означає "з роду Юліїв" або "та, що належить Юлію". Церковна форма обох імен — Іуліанія. 16 травня церквою вшановується преподобна Іуліанія Московська.

Чоловічі іменини 16 травня

Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів". 16 травня вшановується священномученик Микола Беневольський.

Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий". 16 травня вшановується мученик Павло Віленський.

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь". 16 травня у церкві вшановується єпископ Петро Аргоський.

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога". 16 травня шануються в церкві мученики Тимофій Кучеров та Тимофій Фіваїдський.

Варто зауважити, що у травні 2023 року на українців чекає ще маса важливих дат, — раніше "Телеграф" розповідав, які будуть важливі церковні свята.