У кого День ангела 16 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 16 мая, в 2023 году отмечается Международный день света, Международный день мирного сосуществования, День любви к деревьям, День биографа. Также в этот день носители сразу шести имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 16 мая

Ульяна, Юлиана, — это два разных имени, которые произошли от латинского слова "Julianus", что значит "из рода Юлиев" или "та, что принадлежит Юлию". Церковная форма обоих имен, — Иулиания. 16 мая церковью почитается преподобная Иулиания Московская.

Мужские именины 16 мая

Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов". 16 мая почитается священномученик Николай Беневольский.

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой". 16 мая почитается мученик Павел Виленский.

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень". 16 мая в церкви чтится епископ Петр Аргосский.

Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога". 16 мая почитаются в церкви мученики Тимофей Кучеров и Тимофей Фиваидский.

Стоит заметить, что в мае 2023 года украинцев ждет еще масса важных дат, — ранее "Телеграф" рассказывал, какие будут важные церковные праздники.