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Іменини 18 серпня: кого треба привітати у п’ятницю з Днем ангела

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розібралися, кого вітаємо з Днем ангела 18 серпня
Розібралися, кого вітаємо з Днем ангела 18 серпня. Фото telegraf.com.ua

У кожного знайдеться хоч один знайомий іменинник цього дня

У п’ятницю, 18 серпня, у 2023 році відзначається День "ніколи не здавайся". Також у цей день носії одразу десятка чоловічих та жіночих імен святкують свої Дні ангела згідно з церковним православним календарем.

Чоловічі іменини 18 серпня

Юхим, — грецьке ім’я, яке перекладається як "благочестивий", "добродушний", "блаженний". 18 серпня церквою вшановується патріарх Константинопольський Євфимій.

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом".

Максиміліан, — за різними версіями, це може бути латинське ім’я ("найбільший"), або ж давньоєврейське ("посланник божий"). 18 серпня вшановується мученик Максиміліан.

Симон, — це форма єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом". 18 серпня вшановується священномученик, єпископ Уфимський Симон Шлеєв.

Жіночі іменини 18 серпня

Дар’я (Дарія, Дарина), — це давньоперське ім’я, що означає "та, що володіє добротою". Є також і слов’янське трактування імені, — "дарована". 18 серпня вшановуються мучениці Дарія Улибіна, Дарія Тимагіна.

Євдокія, — давньогрецьке ім’я, яке означає "благославна", "любов", "благовоління".

Христина, — це ім’я давньогрецького походження, що означає "посвячена Христу". Часто зустрічається форма імені Крістіна, але в українській мові ім’я зберегло свою первісну форму "Христина".

Марія, — давньоєврейське ім’я, що означає за різними перекладами "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана".

Нонна, — це рідкісне латинське ім’я, яке перекладається як "дев’ята" або "черниця". 18 серпня вшановується диякониса Нонна Назіанзька.

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#День ангела #Іменини #18 серпня