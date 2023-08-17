Именины 18 августа: кого нужно поздравить в пятницу с Днем ангела

У каждого найдется хоть один знакомый именинник в этот день

В пятницу, 18 августа, в 2023 году отмечается День "никогда не сдавайся". Также в этот день носители сразу десятка мужских и женских имен празднуют свои Дни ангела по церковному православному календарю.

Мужские именины 18 августа

Ефим, — греческое имя, которое переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный". 18 августа церковью чтится патриарх Константинопольский Евфимий.

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом".

Максимилиан, — по разным версиям, это может быть латинское имя ("наибольший"), или же древнееврейское ("посланник божий").18 августа чтится мученик Максимилиан.

Симон, — это форма еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом". 18 августа почитается священномученик, епископ Уфимский Симон Шлеев.

Женские именины 18 августа

Дарья (Дария, Дарина), — это древнеперсидское имя, что значит "та, что владеет добротой". Есть также и славянская трактовка имени, — "дарованная". 18 августа почитаются мученицы Дария Улыбина, Дария Тимагина.

Евдокия, — древнегреческое имя, которое значит "благославная", "любовь", "благоволение".

Кристина, — это имя древнегреческого происхождения, что значит "посвященная Христу". В украинском языке имя сохранило свою первоначальную форму "Христина".

Мария, — древнееврейское имя, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная".

Нонна, — это редкое латинское имя, которое переводится как "девятая" или "монахиня". 18 августа почитается диакониса Нонна Назианзская.

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