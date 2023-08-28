Іменини 29 серпня: кого привітати з Днем ангела у вівторок
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У більшості знайдеться хоч один знайомий іменинник у цей день
У вівторок, 29 серпня, відзначається День пам’яті загиблих захисників України та Міжнародний день дій проти ядерних випробувань.
Крім того, у цей день відзначається святкування Успіння Пресвятої Богородиці та Хлібний спас. А носії восьми імен святкують свій День янгола.
Жіночі іменини 29 серпня
Анна, — це ім’я походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать".
Чоловічі іменини 29 серпня
Яким, — за однією версією, це ім’я походить від єврейського Йехоаким, що означає "Бог відновлює", за іншою воно має арабське походження і перекладається як "розумний", "освічений", "мислячий". 29 серпня вшановується преподобний Іоаким Осогівський.
Олександр, — популярне грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає".
Демід, — це ім’я походить від давньогрецького Діоміда, що перекладається як "божа думка". 29 серпня вшановується мученик Діомід Тарсянін.
Лаврентій, — латинське ім’я. За однією з версій, дослівно означає "житель Лаврента", а в переносному значенні — "латинський", "римський". 29 серпня вшановується великомученик Лаврентій Константинопольський.
Ніл, — згідно з основною версією, це ім’я походить від давньогрецького "Нейлос" (так називали бога річки Ніл). 29 серпня вшановується преподобний Ніл Ерікусійський.
Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема".
Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось".
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