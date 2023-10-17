Хитрий трюк збереже авокадо надовго: потрібна звичайна вода

Метод максимально простий і швидкий

Ми розповідали про швидкий ситний сендвіч, який є улюбленим сніданком Арнольда Шварцнегера. У його складі є такий корисний інгредієнт, як авокадо. Тепер ділимось порадою, яка допоможе тривалий час зберігати цей продукт без псування.

Стигле авокадо здатне швидко псуватися, якщо ви його не доїли за раз. Тому його небажано купувати заздалегідь. Але є один спосіб, який допоможе зберігати ці фрукти тривалий проміжок часу без втрати смакових якостей. Про нього розповіли на порталі ProstoWay.

Що зробити з авокадо

Зберегти авокадо в домашніх умовах впродовж тривалого часу можна. Тому, якщо ви придбали кілька штук та переживаєте, чи вони збережуться, спробуйте зберігати їх з водою.

Для його застосування плоди слід покласти в посудину та залити водою. Всю конструкцію слід переставити в холодильник.

Таким чином протягом тривалого часу авокадо не буде псуватися. А ви завжди будете мати стигле та свіже доповнення для бутербродів чи солоної риби. Також ми розповідали, як швидко зробити м’яким нестигле авокадо.