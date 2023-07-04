У кого День ангела 5 липня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 5 липня, у 2023 році відзначається Міжнародний день трудоголіка, День бікіні, День визволення Краматорська та Слов’янська від окупації (2014 року). Також у цей день святкують свої іменини носії восьми імен.

Жіночі іменини 5 липня

Уляна, Юліана, — це два різних імені, які походять від латинського слова "Julianus", що означає "з роду Юліїв" або "та, що належить Юлію". Покровительками носійок обох імен є святі Іуліанії. 5 липня вшановується свята мучениця Іуліанія.

Чоловічі іменини 5 липня

Василь, — це давньогрецьке ім’я перекладається як "цар" або "царський". 5 липня вшановується преподобний ігумен Василь Паталарський.

Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн".

Геннадій, — давнє ім’я, яке походить від давньогрецького "геннадас", що перекладається як "шляхетний".

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить". 5 липня вшановується церквою митрополит Григорій Валаський.

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодороса, що означає "подарований Богом" або "Божий дар". 5 липня вшановується священномученик і диякон Феодор Смирнов.

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