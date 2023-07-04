У кого День ангела 5 июля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 5 июля, в 2023 году отмечается Международный день трудоголика, День бикини, День освобождения Краматорска и Славянска от оккупации (в 2014 году). Также в этот день празднуют свои именины носители восьми имен.

Женские именины 5 июля

Ульяна, Юлиана, — это два разных имени, которые произошли от латинского слова "Julianus", что значит "из рода Юлиев" или "та, что принадлежит Юлию". Покровительницами носительниц обоих имен являются святые Иулиании. 5 июля почитается святая мученица Иулиания.

Мужские именины 5 июля

Василий, — это древнегреческое имя переводится как "царь" или "царственный". 5 июля чтится преподобный игумен Василий Паталарский.

Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин".

Геннадий, — древнее имя, которое происходит от древнегреческого "геннадас", что переводится как "благородный".

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую". 5 июля чтится церковью митрополит Григорий Валашский.

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар". 5 июля почитается священномученик и диакон Феодор Смирнов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о простом лайфхаке, как продлить срок службы своего телефона без лишних усилий.