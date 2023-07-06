У кого День ангела 7 липня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 7 липня, 2023 року відзначається Івана Купала, День працівника природно-заповідної справи України, Різдво Іоанна Предтечі, Глобальний день прощення. Також у цей день святкують Дні ангела носії п’яти імен.

Чоловічі іменини 7 липня

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали". 7 липня вшановується преподобний Антоній Димський, Новгородський.

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". Цікаво, що покровителями і Іванів, і Янів виступають святі Іоанни. 7 липня церквою вшановується Іоанн Пророк, Предтеча і Хреститель Господній, а також Іоанн Менюзький, Новгородський.

Микита (Нікіта) — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "переможець". 7 липня вшановується єпископ Ремесіанський Микита.

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось". 7 липня вшановується Яків Менюзький, Новгородський.

Жіночі іменини 7 липня не відзначаються.

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