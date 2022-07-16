Відставка та арешт путіна переполошили росіян: що почалося

Можливі зміни у статусі російського президента цікавлять людей по всьому світу

Російський кривавий диктатор володимир путін, який продовжує підтримувати ведення війни в Україні, регулярно спливає в інформпросторі. Найбільшою популярністю користуються або його нові заяви, або тема можливих захворювань, яких у політика може бути цілий букет. Однак зараз трафік пошуку в системі Google демонструє надзвичайний приріст ще двох запитів, які частково вселяють надію у кожного свідомого українця — арешт путіна та його ймовірна відставка.

"Телеграф" повідомляє такі дані, базуючись на інформації з ресурсу Google Trends, що аналізує найбільш популярні питання інтернет-користувачів до глобальної мережі. За орієнтир ми взяли період за останні сім днів.

Варто зазначити, що підвищений інтерес до таких запитів відображено не лише у українців, а й у громадян США, Німеччини, Ізраїлю, а також росії. З чого ж раптом такий переполох?

Графік запитів у Google

Тож путін йде у відставку?

Ні. Або ми просто чогось не знаємо. Незважаючи на збільшення інтересу до цієї теми, офіційних заяв від Кремля не було і навряд чи буде, судячи з їхньої самовпевненості щодо ведення війни в Україні.

Однак подібний сплеск інтернет-активності може бути пов’язаний з нещодавньою відставкою вже колишнього глави "Роскосмосу" дмитра рогозіна. Як відомо, цей російський чиновник не раз демонстрував зневажливе ставлення до України і повністю підтримував ідею війни. При цьому він не раз погрожував завдати ударів із космосу по "центрах рішення на Заході".

Праворуч видно пов’язані з "путінським" запитом пошукові слова

Також рогозін часто вступав у чвари з американським бізнесменом Ілоном Маском, який підтримав Україну у війні з росією і навіть надіслав нам партію систем супутникового інтернету Starlink. Екскерівник "Роскосмосу" нерідко ставав предметом для критики багатьох українців, але чи не найяскравіше його висміювала Вєрка Сердючка.

Варто зазначити, що попри звільнення з такого значущого поста, рогозин все ще залишається у списку "улюбленців" кривавого диктатора. Тому цілком можливо, що його відставка є лише черговим кроком для путіна до підвищення цього чиновника.

Сам же путін поки, на жаль, залишається сидіти у своєму президентському кріслі, явно уявляючи його царським троном.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Про смерть путіна і найближчі дії росії Політолог, військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому чутки про смерть російського президента надто перебільшені і навіщо вони взагалі потрібні

А може путіна заарештували чи збираються?

І знову ні. Тема відправлення володимира путіна за ґрати давно цікавить багатьох жителів планети, а насамперед українців. Тим більше, що в Європарламенті навіть погодилися з необхідністю влаштувати для російського лідера «трибунал». Втім, розраховувати на видачу одіозного політика західному правосуддю Москвою навряд чи варто, що не причина перестати документувати всі злочини армії рф в Україні.

А ось і питання щодо арешту

Повертаючись до теми Google-запиту про арешт кремлівського диктатора, зазначимо, що 13 липня було заарештовано одного з опозиційних російських політиків Іллю Яшина.

Ілля Яшин

Його відправили до в’язниці через те, що він не підтримував "політику партії" щодо війни і висловлювався за припинення бойових дій.

Яшин твердо стоїть на своєму

Цілком ймовірно, що саме ця чергова зневага до здорової логіки та законодавства в росії і послужила сплеском запитів, в яких є слова "арешт" і "путін". Або ж багато хто просто мріє побачити володимира путіна в наручниках і справедливо засудженим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розбирався, що саме свідчить про серйозні проблеми зі здоров’ям у кривавого диктатора путіна. Це як хворобливий зовнішній вигляд, а й його поведінка під час публічних появ.

Як відомо, багато хто підозрює, що у політика серйозна онкологія, яка може бути навіть наслідком давньої травми.