Ще один загадковий дрон упав під москвою: що відомо

На місці падіння дрона було знайдено його останки

Не встигли росіяни відійти від атаки дронів на Сенатський палац у кремлі, як сталося ще одна НП. Черговий невідомий БПЛА цього разу впав за 93 км від Москви, у місті Коломна. Інформації про руйнування та постраждалих поки що немає.

Про це повідомляє російський Telegram-канал 112. Зазначається, що влада поки що ніяк не прокоментувала подію, тому офіційних даних немає.

На місце падіння дрону виїхали екстрені служби. Вони виявили уламки крила, двигун і невелику вирву. Пізніше стало відомо, що знайдені останки належать дрону, який упав у Коломні ще на початку березня. Його пошуки тривали близько двох місяців, і лише сьогодні БПЛА змогли знайти.

Зазначимо, що місто Коломна знаходиться у Підмосков’ї за 93 км від російської столиці. На початку березня цього року на населений пункт, де виробляють ракети "Іскандер", вже було здійснено атаку безпілотників. Після чого по місту прокотилася хвиля "мінувань" — невідомі телефоном повідомляли про мінування адміністрації Коломни, шкіл та лікарень міста.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ніч проти 3 травня дрони атакували кремль у москві, момент попадання БПЛА до Сенатського палацу нібито потрапив на камери. У росії підтвердили атаку на кремль і навіть назвали її терактом, звинувативши Україну в замаху на володимира путіна. Однак у ОП заявили, що Україна не має до цього жодного відношення, оскільки не нападає, а захищається. Там же додали, що росія готує великий теракт усередині країни, а атака на кремль — це передумови, які потім допоможуть виправдати масові вбивства та інші злочини.