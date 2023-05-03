Еще один загадочный дрон упал под москвой: что известно

На месте падения дрона были найдены его останки

Не успели россияне отойти от атаки дронов на Сенатский дворец в кремле, как произошло еще одно ЧП. Очередной неизвестный БПЛА в этот раз упал в 93 км от Москвы, в городе Коломна. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Об этом сообщает российский Telegram-канал 112. Отмечается, что власти пока никак не прокомментировали произошедшее, поэтому официальных данных нет.

На место падения дрона выехали экстренные службы. Они обнаружили обломки крыла, двигатель и небольшую воронку. Позже стало известно, что найденные останки принадлежат дрону, который упал в Коломне еще в начале марта. Его поиски продолжались около двух месяцев, и только сегодня БПЛА смогли найти.

Отметим, что город Коломна находится в Подмосковье в 93 км от российской столицы. В начале марта этого года на населенный пункт, где производят ракеты "Искандер", уже была совершена атака беспилотников. После чего по городу прокатилась волна "минирований" — неизвестные по телефону сообщали о минировании администрации Коломны, школ и больниц города.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ночь на 3 мая дроны атаковали кремль в москве, момент попадания БПЛА в Сенатский дворец якобы попал на камеры. В россии подтвердили атаку на кремль и даже назвали ее терактом, обвинив Украину в покушении на владимира путина. Однако в ОП заявили, что Украина не имеет к этому никакого отношения, так как не нападает, а защищается. Там же добавили, что россия готовит большой теракт внутри страны, а атака на кремль — это предпосылки, которые потом помогут оправдать массовые убийства и другие преступления.