путін боїться виїжджати з росії і скасовує важливі поїздки — що дізналися ЗМІ

путін намагається мінімізувати будь-які ризики для себе

Російський диктатор володимир путін не поїде до Індії на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який відбудеться в липні 2023 року. Це безпосередньо пов’язують з ордером на арешт президента, виданим Міжнародним судом у Гаазі.

Як повідомляє Telegram-канал "Верстка", посилаючись на власні джерела, про рішення про скасування візиту путіна на саміт стало відомо сьогодні, 31 травня.

"Якщо путін не поїде в Індію — то це через ордер, зрозуміло", — заявило високопоставлене джерело в російському парламенті.

За його словами, диктатор не почувається захищеним, у тому числі через недавню атаку безпілотників на кремль, і намагається мінімізувати ризики для себе.

"Принаймні таку думку транслюють у кулуарах Кремля. Відчуття безпеки (у путіна, — Ред) немає", — підкреслило джерело.

Водночас наголошується, що саміт спочатку планували провести очно у Делі, перевели до онлайн-формату.

"Ще зовсім недавно учасники планували приїхати особисто. Зміна формату саміту відбулася на тлі видачі міжнародного ордера на арешт володимира путіна", — пише "Верстка".

В онлайн форматі саміт ШОС проводили один раз за всю історію — 2020 року через пандемію. У 2021 році зустріч вже проводилася очно, але путін на ній брав участь у відеозв’язку, бо перебував на ізоляції через ковід у найближчому оточенні.

До речі, за два з половиною місяці після видачі ордера на арешт путіна, диктатор жодного разу не виїжджав із Росії. Востаннє він робив це у грудні 2022 року, відвідуючи з робочим візитом Мінськ. А з початку повномасштабного вторгнення російський президент виїжджав лише 10 разів, зокрема й для участі у ШОС у вересні минулого року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 травня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна. З того моменту він не може вільно залишати територію росії, оскільки за її межами на нього чекає в’язниця.