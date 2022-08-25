У Байдена виступили з конкретною пропозицією щодо Запорізької АЕС

У Вашингтоні стежать за ситуацією

У четвер, 25 серпня, на 183-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в США зробили заяву щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Вашингтон закликають відмовитися від військових дій поблизу Запорізької АЕС, а також створити там демілітаризовану зону, заявила заступник держсекретаря США по контролю за озброєннями Бонні Дженкінс під час брифінгу у четвер.

"Ми продовжуємо закликати до припинення військових дій на ядерних об’єктах або поблизу них і повернути контроль над ними Україні й, безумовно, створити демілітаризовану зону навколо атомних станцій — це те, необхідність чого ми підкреслюємо", — сказала Дженкінс.

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Нагадаємо, у серпні ситуація на ЗАЕС загострилася через російські провокації. Зокрема, окупанти неодноразово обстрілювали станцію, звинувачуючи у цьому Київ. Через ситуацію, що склалася, був скликаний Радбез ООН, на якому цивілізований світ закликав російські війська залишити стратегічний об’єкт. Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею про відправку місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Очікується, що міжнародна делегація вирушить на станцію через територію, підконтрольну Україні. Напередодні стало відомо, коли місія МАГАТЕ розпочне свою роботу на ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що 25 серпня ЗАЕС вперше в історії була відключена від енергомережі. Це сталося на тлі дивних заяв росії про ситуацію в регіоні.