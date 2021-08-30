"Подивимося, який запобіжник нам запропонують": експерти дали прогноз щодо візиту Зеленського в США в контексті "Північного потоку-2"

Політологи відзначили, що ГТС України — не просто гроші до держбюджету, але і гарантія безпеки нашої країни

Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня. Причиною цього стали теракти в Афганістані й останній евакуаційний день з аеропорту Кабула, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Яким буде фон візиту і на чому слід зробити акценти, "Телеграфу" розповіли експерти.

"Візит регулювали, готували досить довгий час, близько півтора місяця. Сподіваюся, промахів вдасться уникнути. Кінцівка підготовки змазалась через події в Афганістані. І фон візиту української делегації в цьому сенсі зміщується на другий план, — зазначає директор Центру міжнародної безпеки Валерій Кравченко. — Але ті питання, які будемо ставити, важливі з точки зору регіональної безпеки".

За словами експерта, Україна і США мають намір підписати угоду з питань безпеки — рамковий документ, в якому позначать певні сфери, де ми посилимо співпрацю.

"Імовірно, науково-дослідницька сфера, військово-промисловий комплекс, допомога з боку США технологіями в розробці зброї, спільні розробки в космічній сфері. Можливо, підніметься питання щодо постачання зброї в Україні", — ділиться Валерій Кравченко.

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По лінії торговельно-економічних відносин ми будемо переконувати партнерів, що Україна відкрита для інвестицій.

"Тут менше оптимізму з точки зору якихось проривних угод, — вважає експерт. — Ми тільки на шляху до верховенства права, не всі реформи зробили, в інвесторів немає впевненості щодо України".

На думку Валерія Кравченка, обов’язково будуть промовлені питання, пов’язані "Північним потоком-2".

"Підписання Байденом і Меркель відповідної угоди — важливий геополітичний момент. США підтримують нашу позицію щодо протидії СП-2, санкції раніше були. Але "потік", схоже, все ж запустять, — зазначає експерт. — Подивимося, який запобіжник запропонують нам наші партнери в контексті СП-2 і того, що наша газотранспортна система — не просто гроші в бюджет, а й гарантія, що на нас не нападуть".

Точно будуть говорити про ситуацію в Афганістані, яка вже змістила дату зустрічі Зеленського з Байденом. В тому числі піднімуть питання евакуації.

"Дестабілізація в цьому регіоні — великий фон, який відволікає світова спільнота від вирішення низки проблем, пов’язаний з Україною, в тому числі конфлікту на Донбасі. Ми вже не говоримо про нормандський формат, про участь в цих переговорах США. Все відсувається на другий план. Що, звичайно, на руку Росії, — підкреслює Валерій Кравченко. — Втім, сама РФ, хоч і готує спільні з Білоруссю навчання "Захід-2021", навряд чи готова до ескалації. Росіяни найближчим часом будуть отримувати дивіденди від політичної нестабільності в Європі через низку виборів (восени — Німеччина, навесні — Франція), а також від намічених на осінь-2022 виборів в американський Конгрес. І заморожена на Донбасі ситуація з частковою ескалацією Кремль, схоже, абсолютно влаштовує".

Політолог-американист Владислав Фарапонов передбачає, що цей візит може вивести американо-українські відносини на досить високий рівень.

"Напевно, не на такий сильний, як би нам хотілося. Але це, своєю чергою, залишає майданчик для подальшої роботи та потенціал в цьому сенсі є, — вважає експерт. — Будуть підписані кілька документів. Не таких глобальних, як хотілося б. Але без таких угод — ву сферах оборони й співробітництва в космосі — неможливо будувати більш серйозні двосторонні відносини та сподіватися на більшу американське залучення в українські справи".

На думку Владислава Фарапонова, візит підтвердить готовність України активно і тісно співпрацювати з США.

"Києву важливо показати свою надійність, особливо в контексті можливого подальшого загострення на Донбасі та подій в Афганістані, — пояснює політолог-американист. — Уже багато підготовчої роботи було проведено. Навряд чи зараз можливі якісь серйозні промахи. Сам факт візиту — вже великий позитив, багато лідерів мріють про зустріч з американським президентом навіть на нейтральних майданчиках. Краще зустрітися з Байденом, ніж не зустрітися. Особливо сильних проривів не передбачаю. І це не вина Києва, просто такий на сьогодні порядок справ в американській адміністрації".

Варто зазначити, що візит президента України до Вашингтона переносився кілька разів. Спочатку Зеленський повідомляв, що зустріч з Байденом відбудеться в липні цього року. Потім зустріч президентів України та США планувалася на 30 серпня, але її перенесли на 31 серпня.

Нагадаємо, політолог-міжнародник, бізнес-аналітик Георгій Кухалейшвілі розповів "Телеграфу", чому це сталося і на якому рівні залишаються українсько-американські відносини.

Про дати візиту і темах, які слід підіймати Володимир Зеленському в спілкуванні з Джо Байденом, "Телеграфу" розповів політолог Андрій Окара.