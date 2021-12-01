Виступ Зеленського – підготовка до позачергових виборів: що було не так у словах президента

Політтехнолог знайшов у посланні глави держави парламенту прихований зміст і кричущу невідповідність озвучених цифр реальності

У середу, 1 грудня, зі щорічним посланням до парламенту виступив президент України Володимир Зеленський. Як і передбачав «Телеграф», глава держави говорив про внутрішній стан справ та зовнішньополітичну ситуацію.

Президентське послання проаналізував для нашого видання політолог Віктор Таран.

Ми бачимо підготовку до виборчої кампанії

«Цей виступ – рефлексія на тлі падіння рейтингів влади. І підготовка до наступної виборчої кампанії. Ми почули, по суті, виборчу програму кандидата у президенти», – зазначає експерт.

Віктор Таран не виключає, що «слуги» цілять на дострокові вибори – з огляду на те, як сиплються рейтинги президента та партії, а також фактичну відсутність монобільшості.

«Вони можуть захотіти йти на дострокові президентські та парламентські вибори. А йти треба з чимось. І президент, по суті, змалював зараз контури такої передвиборчої програми. Яку «слуги» у традиційному для них стилі виконувати не збираються. Але яку нафарширували виборчими «фішечками» на кшталт економічний паспорт українця. Це я як політтехнолог говорю. У своїй нещодавній книзі «Вибори в смартфорі» я якраз таки пишу, що є технологія – напівправда. Коли береш важливу для людей тему, але неймовірно перебільшуєш її, щоб охопити якнайбільше цільових груп. І люди сподіваються, що хоч щось із цього буде виконано. І сліпо голосують», – пояснює Віктор Таран.

Обіцянки – популістичні, нездійсненні

На думку політолога, цифри, які наводив президент, чи то нереалістичні, чи то маніпулятивні.

«Наприклад, він голосно заявляє про підвищення пенсій на 11%. Але попередня влада підіймала її й на 50%, і більше. До того ж підвищення «від Зеленського» становило лише близько 100 грн. Президент, як і інші зелені, жонглюють мільярдами, загальними цифрами. І це виглядає переконливо, красиво. Але якщо переводити в конкретику – ми бачимо пшик. Озвучені обіцянки – на сотні мільярдів гривень, яких у бюджеті немає та не буде. А деякі обіцянки просто популістичні, нездійсненні, – запевняє Віктор Таран. – Наприклад, обіцянку поставити на квартирний облік усіх ветеранів АТО. Супер! Ми маємо близько 400 тисяч ветеранів війни на Донбасі. Поставити на облік та видати квартири – різні речі. Людину поставили у чергу. А коли отримає квартиру? Років через 5, 10, 15. Колись… Тим паче, що закон передбачає – забезпеченням житла займаються органи місцевого самоврядування, а не державна влада. Про що ця обіцянка?»

Експерт звернув увагу і на те, що Зеленський хвалиться військовим бюджетом, який уперше становитиме 300 млрд.

«Так він і цього року великий. Але ж він не виконується! Оборонне замовлення не виконується, низка виплат до військовослужбовців не доходять, борги накопичуються, – акцентує політолог. – Було дано якісь фантастичні обіцянки щодо будівництва нових будинків, мостів, доріг, шкіл, садків. Коштом чого? Ким? Таке враження, що президент презентував величезні "Нью-Васюки". При цьому обіцяє багато речей, які, по суті, мусить потім втілювати в життя місцева влада. Прекрасна тактика – наобіцяти те, що не виконуватиметься. Цей виступ нагадав мені виступ лідерів компартій СРСР чи Китаю. Ми попереду всієї планети, промисловість зростає і так далі. Тільки все це відірвано від реальності. І скільки не кажи «халва», у роті солодше не стане. А життя в Україні точно не стало солодшим (краще) за цієї влади. Яка з усіх сил намагається зберегтися».

Небезпечні ігри з «цифрою»

На думку Віктора Тарана, сподівання на збереження при владі Зе-команда багато в чому пов’язує із бажанням провести вибори через «Дію».

«Нещодавні вибори в Киргизстані показали, до чого призводять ігри з «цифрою». Під час підрахунку голосів стався збій системи. І партія влади зрештою отримала вигідний собі результат», – пояснює політолог.

Він упевнений: якщо нас так готують до цифрової диктатури з наміром сфальсифікувати результат, це може погано закінчитися для Зеленського та Ко.

«Будуть реальні протести, а не ті міфічні перевороти, якими лякає президента його найближче оточення в особі Єрмака, Татарова, Демченка», – застерігає Віктор Таран.

Нагадаємо, що попередній виступ президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді, який відбувся 4 листопада, супроводжувався протестами.

А 26 листопада пройшов прес-марафон за участю президента України Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції.

Як повідомляв «Телеграф», під час цього прес-марафону головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов відкрито звинуватив президента у брехні.