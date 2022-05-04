Помста чи…? Військовий експерт назвав причину ракетної атаки на Україну 3 травня

Українцям слід бути готовим до повторів такого жаху

Масові ракетні удари по різних регіонах України, як це сталося у вівторок, 3 травня, можуть повторюватися до кінця війни. На думку військового експерта Олега Жданова, це прямо пов’язане зі спалахами агресії у кривавого диктатора рф володимира путіна. Також фахівець припустив, що саме спричинило останній сплеск агресії політика.

Про це він заявив в ефірі телепроекту FREEDOM, передає "Телеграф".

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На думку Жданова, атака 3 травня могла бути пов’язана із двома причинами. Перша — остання телефонна розмова путіна з французьким президентом Емманюелем Макроном.

"Розмова з Макроном, напевно, окрилила путіна у його намірах завоювати Україну чи окупувати, — говорить фахівець. — Тому ми отримали таку відповідь".

Другим варіантом, каже військовий експерт, міг стати "гарячий" прийом, який було влаштовано російським генералам під Ізюмом. Насамперед — начГенштабу армії рф Валерію Герасимову. Як відомо, останній отримав уламкові поранення. Його ж колегі Олексію Симонову "пощастило" набагато менше — снаряд залишив від окупанта високого чину лише кілька частин тіла.

Олег Жданов наголошує, що подібні атаки можуть повторюватися й надалі — до закінчення війни. Тому Україні слід прискоритися щодо отримання зброї від західних партнерів, особливо протиракетних засобів.

Серед іншого експерт натякнув і на те, що сьогодні наша країна має всі шанси отримати оборонну систему, схожу на ізраїльський "Залізний купол". Все тому, що в Ізраїлю і Росії з кожним днем зростає градус конфлікту, і очільнику МЗС рф сергію лаврову вже "аукнулися" його антисемітські висловлювання. Попри те, що поки що офіційно Ізраїль говорить лише про невеликі поставки зброї, все може змінитися вже найближчим часом.

Додамо, що раніше "Телеграф" повідомляв позицію команди президента Зеленського щодо ймовірних причин обстрілу України 3 травня. Свою думку висловив голова ОП Андрій Єрмак.