Мета – знищити народ: світові експерти підтвердили геноцид українців росією

Депортації, масові вбивства та постійна пропаганда показують реальні бажання Москви

Провідні вчені світу в галузі дослідження прав людини, а також історики підтверджують, що росія цілеспрямовано знищує український народ. Така поведінка є геноцидною щодо українців і порушує відповідну Конвенцію ООН.

Подробиці повідомляє CNN, передає "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Те, що російські солдати творять саме геноцид, має чимало документальних доказів. Сюди експерти рахують і масові розстріли людей, і постійні знущання (фізично та морально) як над мирними людьми, так і над українськими захисниками.

Крім цього на бажання росіян знищити український народ вказують постійні депортації наших людей у віддалені регіони росії і антиукраїнська риторика, що регулярно продовжується. Цікаво, що до списку людей, які схвалюють геноцид українського населення, включили не лише пропагандистів, а й представників найвищих урядових кіл рф.

Над проєктом, оформленим у вигляді юридичного звіту, працювали понад тридцять учених-правознавців, а також фахівців у галузі геноциду. Вони наголошують, що війна в Україні зараз має геноцидний характер, а тому наш народ перебуває у великій небезпеці.

За словами Азіма Ібрагіма, співробітника New Lines Institute, який працював над проєктом, докази з України вивчали люди з усього світу.

"Ми дійшли висновку, що російська федерація відповідає за порушення Конвенції про геноцид в Україні", — підкреслив учений.

Нагадаємо, що вперше термін "геноцид" у контексті повномасштабної російсько-української війни пролунав від президента Володимира Зеленського ще 10 березня. Тоді політик говорив про авіаційний удар по Маріупольському пологовому будинку. Пізніше Україна офіційно заявила, що позиватиметься до рф у Гаазькому суді — через геноцид, який влаштовують путінські солдати.

Першим іноземним лідером офіційно використав це визначення став Джозеф Байден. Однак він зробив це не відразу, а лише після звірств у Бучі, Ірпені і Гостомелі. До цього в США дій російських солдатів характеризували як військові злочини.

Слова Байдена про геноцид незабаром підтримали у канадському уряді. Першими ж країнами, які офіційно підкреслили статус того, що відбувається в Україні, стали Естонія і Латвія. Потім у гру знову включилася Канада, а кілька тижнів тому таке ж рішення ухвалила і Чехія.