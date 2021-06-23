Як і де безпечно провести відпустку в 2021 році - рекомендації експертів

Настало довгоочікуване літо. Після більш ніж року карантину багато з нас дуже хочуть втекти куди-небудь подалі. На щастя, багато країн відкривають раніше закриті кордони і готуються прийняти туристів.

Інтернет-видання "Healthline.com" публікує низку корисних порад, як провести свою відпустку безпечно і з максимальною користю. "Телеграф" пропонує вам їх переклад.

Хоча в цьому році літній відпочинок може здатися не такими безтурботними, як зазвичай, ним все ж таки можна насолоджуватися, пам'ятаючи про правила безпеки.

Якщо ви плануєте поїхати найближчим часом у відпустку, то наші поради допоможуть вам зробити літо здоровим, щасливим і приємним.

Якщо ви зробили щеплення, будьте готові це довести

Згідно з новим дослідженням "Healthline Media" цього літа приблизно 50 відсотків дорослого населення США швидше за все візьмуть один відпустку.

Найчастіше подорожують ті, хто пройшов вакцинацію.

"У деяких американців, можливо, не було літніх канікул з 2019 року, тому явно існує великий відкладений попит", - заявляє Мелані Ліберман, старший редактор відділу подорожей сайту "The Points Guy".

Якщо ви вакциновані і любите подорожувати, деякі країни і регіони можуть зажадати аби ви мали при собі паспорт вакцинації.

Обов'язково ознайомтеся з поточними інструкціями з подорожей всередині країни або за кордоном, щоб бути в курсі, і тримайте документи під рукою під час поїздки.

Щоб дізнатися про існуючі обмеження на поїздки в певних напрямках, скористайтеся інтернет-ресурсом TravelBans.org, який пропонує актуальну інформацію про різні країни.

Якщо ви не вакциновані, перевірте пункт призначення до прибуття, щоб переконатися, що вакцинація не потрібна. У більшості країн як і раніше потрібно підтвердження негативного результату тесту ПЛР і, в деяких випадках, карантин після прибуття.

ПІДІБ'ЄМО КОРОТКИЙ ПІДСУМОК

Перевірте, чи потрібен у вашому пункті призначення паспорт вакцинації, негативний результат ПЛР і карантин.

Будьте в курсі щодо внутрішніх і міжнародних обмежень.

Завжди тримайте свою документацію при собі.

Користуйтеся TravelBans.org, щоб дізнатися про актуальні обмеження.

Розгляньте можливість підвищення класу обслуговування

Якщо ваш бюджет дозволяє, перехід на бізнес-клас або перший клас може означати менший контакт з іншими людьми. Це додатковий простір може знизити ризик зараження або передачі SARS-CoV-2.

"Якщо ви можете дозволити собі місце в першому класі, чудово! У вас не тільки буде більше місця під час польоту, але і ви зможете швидше вийти з літака, що знижує ймовірність контакту з іншими людьми", - пояснює Стів Свазі, віце-президент "Healthline" з комунікацій.

Якщо це не варіант, можна безпечно літати в економічному режимі, дотримуючись розумних інструкцій і наших порад:

Носіть одну або дві маски і міняйте маски щогодини.

Тримайте вентиляційний отвір відкритим, щоб поліпшити циркуляцію повітря.

Використовуйте дезінфікуючий засіб для рук після отримання будь-яких предметів від бортпровідника, а також під час відвідування туалету.

Поки що не прибирайте дезінфікуючий засіб занадто далеко

Навіть після польоту вам потрібно тримати дезінфікуючий засіб під рукою.

Поїздка в автобусі в аеропорт, натискання кнопки ліфта в готелі або взяття за поручень на атракціоні - все це може збільшити ризик зараження.

Не факт, що дезінфікуючий засіб буде доступним всюди, куди б ви не пішли, тому тримайте його під рукою і використовуйте частіше.

Переконайтеся, що обраний вами дезінфікуючий засіб ефективний і відповідає стандартам безпеки. Центр з контролю і профілактики захворювань рекомендує, щоб всі дезінфікуючі засоби для рук містили не менше 60 відсотків спирту.

Незалежно від того, вакциновані ви чи ні, наявність невеликої пляшечки дезинфікуючого засобу для рук може стати надійною перешкодою на шляху передачі вірусу.

Розгляньте варіант окремого проживання

Якщо ви зазвичай віддаєте перевагу готелю, хостелу чи курорту, можливо, зараз саме час подумати про щось інше.

Бронювання цілого будинку, котеджу або автономної квартири - більш безпечний вибір як для вакцинованих, так і для невакцинованих мандрівників.

На різних туристичних сайтах можна знайти безліч варіантів приватного житла.

Виходьте на вулицю

Ви завжди можете зробити вибір на користь відкритого повітря.

28% з опитаних заявили, що цього літа хотіли б відправитися в похід. Закриті приміщення становлять велику загрозу для здоров'я, тому зараз саме час досліджувати природу.

Візьміть в оренду автомобіль

Переповнені автобуси і поїзди, і повністю заброньовані авіарейси не залишають місця для фізичного дистанціювання. Вони можуть навіть викликати деяку тривогу після року обмеження контактів з іншими людьми.

Якщо це можливо для вас, подумайте про оренду автомобіля. Якщо ви користуєтесь громадським транспортом, заздалегідь ознайомтеся з місцевими правилами, щоб дізнатися, як кожна служба забезпечує фізичне дистанціювання між людьми.

"Незалежно від того, зупиняєтеся ви в звичайному готелі або їдете на автобусі з аеропорту, обов'язково дотримуйтесь передових методів забезпечення безпеки і захисту інших, включаючи використання масок і якомога більш ранню вакцинацію", - каже Ліберман.

Якщо можете, уникайте скупчення людей

Збереження дистанції - ключ до захисту як себе, так і інших.

П'ятдесят відсотків опитаних потенційних мандрівників заявили, що вони вважають, що правила фізичного дистанціювання важливі.

Організація екскурсій в неробочий час - один із способів уникнути скупчення людей. Екскурсії на відкритому повітрі також несуть менший ризик, тому подумайте про поїздки в такі місця, як пляжі і національні парки.

Придбайте туристичну страховку

Під час відпустки необхідно застрахувати свою подорож. Але в цьому році, це особливо актуально. Часто це можна зробити у вашій авіакомпанії при бронюванні авіаквитка або ви можете порівняти варіанти страхування подорожей в Інтернеті.

Поліси, які покривають відмову від поїздки з будь-якої причини, найчастіше досить дорогі, але вони можуть дати вам впевненість в цей важкий час. Багато авіакомпаній тепер пропонують квитки з відкритою датою відльоту за додаткову плату.

"Для деяких мандрівників збільшення витрат на свою першу літню відпустку з початку кризи, викликаної коронавірусом, також може означати забезпечення додаткового душевного спокою", - заявляє Ліберман.

Якщо можливо, виберіть квиток з відкритою датою відльоту, який ви можете перебронювати в разі потреби.

Обміркуйте, що вам дійсно потрібно

Для багатьох це був важкий рік, і літні канікули можуть стати вашою можливістю по-справжньому розслабитися. Подумайте про те, що вам дійсно потрібно від відпустки.

Розвага і пригода? Відпочинок і релаксація? Або все разом?

Як тільки ви зрозумієте, що вам потрібно, ви можете запланувати дії, які зміцнять ваше здоров'я.

З опитаних 49 відсотків хочуть відправитися в подорож, а 39 відсотків виберуть державні чи національні парки. Пляж стане місцем відпочинку влітку для 38 відсотків респондентів, а 28 відсотків будуть відвідувати заходи на відкритому повітрі, такі як фестиваль або спортивний матч.

Виберіть те, що вам підходить, виходячи з необхідних заходів безпеки і вашого рівня комфорту при спілкуванні з іншими людьми.

Не покладайте на себе занадто великі витрати

Звільнення і зміна обставин за останній рік поклали на багатьох додатковий фінансовий тиск.

Коли справа доходить до літнього відпочинку, одні люди витрачають великі гроші, а інші взагалі не можуть витрачати зайві гроші.

Згідно з опитуванням, 43 відсотки респондентів очікують, що витратять більше 1000 доларів, а 20 відсотків вважають, що вони витратять більше 2000 доларів.

"Майже половина потенційних мандрівників планують витратити на літні канікули більше 1000 доларів. Це означає, що вони готові надолужити втрачений час, витративши більше на більші подорожі", - заявляє Ліберман.

Дослідження також показало, що найбільш поширеною причиною відмови від подорожей цього літа є фінансові обмеження: 41 відсоток респондентів заявили, що вони просто не можуть собі це дозволити.

Якщо великі витрати викличуть у вас додатковий стрес, подумайте про більш економічні способи організувати свою відпустку.

Поїздки, короткі перерви на вихідних і близькість до будинку допоможуть знизити витрати.

Резервуйте заздалегідь

Літня відпустка - це час для спонтанності, але, можливо, буде розумніше спланувати його заздалегідь в цьому році.

Збираєтеся ви на пляж, в тематичний парк або в ресторан, деякі місця, швидше за все, зажадають від вас забронювати місце перед поїздкою.

Може бути корисно спочатку провести невелике дослідження. Складіть список місць, які ви хочете відвідати, і дізнайтеся, чи є у них система бронювання. Таким чином, коли ви приїдете, не буде ніяких сюрпризів.

А якщо ви турбуєтеся про безпеку, зателефонуйте заздалегідь, щоб знати напевно.

Багато респондентів (48 відсотків) стурбовані строгими правилами прибирання атракціонів, такими як витирання та миття сидінь, атракціонів і столів.

Якщо це заспокоює вас, перевірте, які протоколи використовуються в вашому пункті призначення.

Знайдіть маску, в якій вам зручно

Щоб убезпечити себе і оточуючих, візьміть з собою багато масок. Міняйте маски часто і тримайте під рукою запасні на випадок їх втрати або пошкодження.

Носіння маски не тільки захищає вас. Воно допомагає заспокоїти оточуючих - 48 відсотків респондентів опитування повідомили, що обов'язкове носіння масок є для них важливим заходом безпеки.

Якщо вам важко носити маску протягом тривалого часу, підберіть маску з більш зручною посадкою.

Якщо тканинна маска здається важкою або давить, виберіть більш тонку і легку одноразову маску для обличчя. Якщо вас турбують вушні петлі, пошукайте маску для обличчя, яка зав'язується за головою.

Ще один варіант для тих, хто чутливий до тканини на обличчі, - це пластикова маска для обличчя, яка взагалі не торкається лиця.

Важливо відзначити, що не рекомендується використовувати "лицьові екрани". Тим не менш, вони можуть бути єдиним варіантом для деяких людей, наприклад людей з підвищеною чутливістю через аутизм або труднощі із сенсорним сприйняттям.

Яку б маску ви не вибрали, знайдіть час, щоб надіти її перед поїздкою. Це допоможе вам звикнути до маски і витримати її тривалий час.

Навіть якщо ви вакциновані, носіння маски для обличчя допомагає оточуючим відчувати себе в безпеці.

ПІДІБ'ЄМО КОРОТКИЙ ПІДСУМОК

Спробуйте різні варіанти масок, які можна носити протягом тривалого часу.

Упакуйте кілька масок і часто міняйте їх.

Хоча "захисні екрани" можуть бути єдиним варіантом для людей з підвищеною чутливістю, але Центр з контролю і профілактики захворювань не рекомендує їх використовувати.

Якщо у вас є дозвіл не носити маску за медичними показаннями, візьміть з собою підтверджуючий документ.

Підготовка - ключ до успіху

Де б ви не були, ви напевно зіткнетеся з різними протоколами COVID-19.

Будь то маска для обличчя, фізичне дистанціювання або дезінфекція рук, попередня підготовка може допомогти переконатися, що ці заходи безпеки не обмежують ваш час.

Подумайте про те, щоб організувати все необхідне заздалегідь. Перш ніж вирушити в дорогу, запасіться додатковими масками, візьміть з собою кілька дорожніх пляшечок з дезінфікуючим засобом.

Тримайте під рукою документацію щодо ваших ПЛР-тестів, вакцинації і захворювань. Ви можете зберігати їх в папці для швидкого доступу за необхідності.

Хоча багато країн, такі як Великобританія і Франція, пропонують програми для відстеження контактів COVID-19, вони не вважаються ефективними, якщо ними не користується переважна більшість людей. Тим не менш, не завадить вивчити додаток для країни, в яку ви подорожуєте, і завантажити його.

Обов'язково ознайомтеся з поточними інструкціями для ваших видів транспорту і тих, які знаходяться в пункті призначення.

Додатково запишіть всі інструкції і тримайте їх при собі. Це допоможе вам зберігати душевний спокій.

ПІДІБ'ЄМО КОРОТКИЙ ПІДСУМОК

Тримайте під рукою всі необхідні засоби безпеки.

Носіть з собою папку з вашими медичними документами, результатами ПЛР і доказом вакцинації.

Завантажте програму для відстеження контактів в країні, в яку ви вирушаєте.

Висновок

Після року ви можете відчути, що літні канікули вам потрібні більше, ніж будь-коли.

"Найважливіший аспект подорожі - завжди залишатися в безпеці і бути здоровим. Ніхто не хоче, щоб їх відпустка була зіпсована хворобою", - заявляє Лорі Деван, віце-президент з бренду, аналітики та комунікацій "Healthline".

І незалежно від вашого прищепного статусу дотримуйтесь цих запобіжних заходів.

"Навіть якщо ви вакциновані, рекомендується носити маску, триматися на відстані 6 футів від інших людей, уникати скупчення людей і часто мити руки. Це хороша порада, щоб залишатися здоровим, навіть якщо ми не в пандемії, - каже Деван.

Якщо ви плануєте вирушити в подорож, невелика додаткова підготовка і планування можуть стати запорукою здорового і щасливого літа.