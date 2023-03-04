Як зробити так, щоб варені яйця добре чистилися: маленькі хитрощі

Шкаралупа рівномірно відвалюватиметься без зайвих нервів

Варені яйця ідеально підходить для ідеального сніданку чи простого перекусу. Проте процес їхнього очищення від шкаралупи багатьом здається дратівливим. На щастя, у кулінарії є свої маленькі секрети, які можуть спростити цей процес.

Дотримуючись цих невеликих правил, ви зможете без нервів і псування продукту очистити його від шкаралупи. Простими способами поділилися на сайті vazhnoznat.

Як зварити яйце, щоб воно легко чистилося

Чим свіжіше яйце, тим гірше воно чиститиметься. Краще брати яйця, що полежали в холодильнику близько тижня. Перед варінням охолоджені яйця повинні зігрітися до кімнатної температури. Зробіть маленький, не надто глибокий отвір у закругленій частині яйця за допомогою голки, шпильки або кнопки. Не кидайте яйця в киплячу воду. Краще холодну, щоб над поверхнею яєць залишалося приблизно на палець води. Потім поставте на вогонь. Після закипання киньте у воду чайну ложку солі чи харчової соди. Відразу після варіння покладіть яйця під холодну проточну воду. Починайте чистити з тупого кінця.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно варити яйця. Є хитрощі, які забезпечать найсмачніший продукт.