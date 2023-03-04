Як зробити так, щоб варені яйця добре чистилися: маленькі хитрощі
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Шкаралупа рівномірно відвалюватиметься без зайвих нервів
Варені яйця ідеально підходить для ідеального сніданку чи простого перекусу. Проте процес їхнього очищення від шкаралупи багатьом здається дратівливим. На щастя, у кулінарії є свої маленькі секрети, які можуть спростити цей процес.
Дотримуючись цих невеликих правил, ви зможете без нервів і псування продукту очистити його від шкаралупи. Простими способами поділилися на сайті vazhnoznat.
Як зварити яйце, щоб воно легко чистилося
- Чим свіжіше яйце, тим гірше воно чиститиметься. Краще брати яйця, що полежали в холодильнику близько тижня.
- Перед варінням охолоджені яйця повинні зігрітися до кімнатної температури.
- Зробіть маленький, не надто глибокий отвір у закругленій частині яйця за допомогою голки, шпильки або кнопки.
- Не кидайте яйця в киплячу воду. Краще холодну, щоб над поверхнею яєць залишалося приблизно на палець води. Потім поставте на вогонь.
- Після закипання киньте у воду чайну ложку солі чи харчової соди.
- Відразу після варіння покладіть яйця під холодну проточну воду.
- Починайте чистити з тупого кінця.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно варити яйця. Є хитрощі, які забезпечать найсмачніший продукт.