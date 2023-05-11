Чим похрумтіти під Євробачення: найкращі закуски для перегляду
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Наготуйте одразу багато — щоб не відволікатися від перипетій конкурсу
У четвер, 11 травня, українці як і уся Європа, прикиплять до екранів — відбудеться другий півфінал Євробачення-2023 у Ліверпулі. І хоч учасники від України, гурт TVORCHI з піснею "Steel of heart" — автоматично в фіналі, цікаво з ким вони будуть боротися за перемогу.
Ми часто дивимось євробачення з друзями, великими компаніями, або просто в колі сім’ї. Розповідаємо про три рецепти снеків, які стануть ідеальним доповненням для перегляду.
Грінки з часником
Ароматні хрумкі гріночки — не лише ідеальний перекус. Вони заслужено входять до переліку улюблених снеків. Приготуйте їх зарання, а перед подачею засипте сиром і поставте на хвилину в мікрохвильовку.
Інгредієнти:
- Батон – 200 г
- Часник – 1 зубчик
- Сіль – за смаком
- Олія – 25 г
Спосіб приготування:
- Часник пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо. Хліб ріжемо тоненькими скибочками.
- На сковороду виливаємо олію. Важливо дочекатися, поки вона добре розігріється — якщо покласти хліб на холодну сковороду, грінки вберуть в себе забагато олії і будуть дуже масним.
Обсмажуємо їх по черзі і ще гарячими змащуємо часником.
Міні корндоги
За гучною назвою стоїть звичайна сосиска у тісті. Обсмажте їх на шпажках подайте на них же — буде не лише смачно, а й зручно наминати, не відволікаючись на миття рук.
Інгредієнти:
- кукурудзяне борошно — 100 г
- пшеничне борошно — 100 г
- розпушувач — 1 ч.л. з гіркою
- сіль — ½ ч.л.
- цукор — 1 ч.л. з гіркою
- яйце — 1 шт.
- молоко — 170 мл
- панірувальні сухарі
- олія — для обсмажування
Спосіб приготування:
- З'єднуємо всі сухі інгредієнти та добре перемішуємо. Додаємо яйце та молоко і знову перемішуємо. Перекладаємо густе тісто у зручний глибокий посуд.
- Сосиски розрізаємо на 2-3 частини, нанизуємо на шпажки. Кожен шматочок занурюємо в тісто. Зверху присипаємо панірувальними сухарями.
- Обсмажуємо кілька хвилин у добре розігрітій олії, на середньому вогні. Викладаємо їх на паперову серветку — щоб увібрала зайвий жир.
Курячі крильця
Курячі крильця — смачні і соковиті. А ще їх можна наготувати в духовці одразу багато. Хрумка ароматні скоринка і порційність робить їх відмінним снеком для перегляду Євробачення компанією.
Інгредієнти:
- крильця курячі – 700 г;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- соус соєвий – 1 ст. л.;
- часник – 1 зубчик;
- сіль — 1 г;
- перець — 1 г;
- каррі — 1 р.
Спосіб приготування:
- Із гірчиці, соєвого соусу, видавленого часнику, солі, перцю, карі готуємо маринад. Крильця миємо, обсушуємо і перемішуємо з щойно приготованим соусом. Їх слід залишити мінімум на 40 хвилин.
- Розігріваємо духовку на 190 градусів. Замариновані крильця викладаємо на деко на лист пергаменту. Ставимо в духовку. Час приготування — 40-50 хвилин.
Для всіх цих можна підготувати набір соусів на вибір. Курці найбільше личитиме барбекю, корндоги смакуватимуть з ароматним сирним соусом, а до грінок підійде смачна медово-гірчична заправка.