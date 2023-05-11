Чим похрумтіти під Євробачення: найкращі закуски для перегляду

Наготуйте одразу багато — щоб не відволікатися від перипетій конкурсу

У четвер, 11 травня, українці як і уся Європа, прикиплять до екранів — відбудеться другий півфінал Євробачення-2023 у Ліверпулі. І хоч учасники від України, гурт TVORCHI з піснею "Steel of heart" — автоматично в фіналі, цікаво з ким вони будуть боротися за перемогу.

Ми часто дивимось євробачення з друзями, великими компаніями, або просто в колі сім’ї. Розповідаємо про три рецепти снеків, які стануть ідеальним доповненням для перегляду.

Грінки з часником

Ароматні хрумкі гріночки — не лише ідеальний перекус. Вони заслужено входять до переліку улюблених снеків. Приготуйте їх зарання, а перед подачею засипте сиром і поставте на хвилину в мікрохвильовку.

Грінки - одні з улюблених снеків

Інгредієнти:

Батон – 200 г

Часник – 1 зубчик

Сіль – за смаком

Олія – 25 г

Спосіб приготування:

Часник пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо. Хліб ріжемо тоненькими скибочками. На сковороду виливаємо олію. Важливо дочекатися, поки вона добре розігріється — якщо покласти хліб на холодну сковороду, грінки вберуть в себе забагато олії і будуть дуже масним.

Обсмажуємо їх по черзі і ще гарячими змащуємо часником.

Міні корндоги

За гучною назвою стоїть звичайна сосиска у тісті. Обсмажте їх на шпажках подайте на них же — буде не лише смачно, а й зручно наминати, не відволікаючись на миття рук.

Смачні корндоги смакуватимуть і дорослим, і дітям

Інгредієнти:

кукурудзяне борошно — 100 г

пшеничне борошно — 100 г

розпушувач — 1 ч.л. з гіркою

сіль — ½ ч.л.

цукор — 1 ч.л. з гіркою

яйце — 1 шт.

молоко — 170 мл

панірувальні сухарі

олія — для обсмажування

Спосіб приготування:

З'єднуємо всі сухі інгредієнти та добре перемішуємо. Додаємо яйце та молоко і знову перемішуємо. Перекладаємо густе тісто у зручний глибокий посуд. Сосиски розрізаємо на 2-3 частини, нанизуємо на шпажки. Кожен шматочок занурюємо в тісто. Зверху присипаємо панірувальними сухарями. Обсмажуємо кілька хвилин у добре розігрітій олії, на середньому вогні. Викладаємо їх на паперову серветку — щоб увібрала зайвий жир.

Курячі крильця

Курячі крильця — смачні і соковиті. А ще їх можна наготувати в духовці одразу багато. Хрумка ароматні скоринка і порційність робить їх відмінним снеком для перегляду Євробачення компанією.

Їдяться, як насіння

Інгредієнти:

крильця курячі – 700 г;

гірчиця — 1 ч. л.;

соус соєвий – 1 ст. л.;

часник – 1 зубчик;

сіль — 1 г;

перець — 1 г;

каррі — 1 р.

Спосіб приготування:

Із гірчиці, соєвого соусу, видавленого часнику, солі, перцю, карі готуємо маринад. Крильця миємо, обсушуємо і перемішуємо з щойно приготованим соусом. Їх слід залишити мінімум на 40 хвилин. Розігріваємо духовку на 190 градусів. Замариновані крильця викладаємо на деко на лист пергаменту. Ставимо в духовку. Час приготування — 40-50 хвилин.

Для всіх цих можна підготувати набір соусів на вибір. Курці найбільше личитиме барбекю, корндоги смакуватимуть з ароматним сирним соусом, а до грінок підійде смачна медово-гірчична заправка.