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Чим похрумтіти під Євробачення: найкращі закуски для перегляду

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Найкращі снеки, щоб похрумтіти під Євробачення
Найкращі снеки, щоб похрумтіти під Євробачення. Фото Колаж "Телеграфу"

Наготуйте одразу багато — щоб не відволікатися від перипетій конкурсу

У четвер, 11 травня, українці як і уся Європа, прикиплять до екранів — відбудеться другий півфінал Євробачення-2023 у Ліверпулі. І хоч учасники від України, гурт TVORCHI з піснею "Steel of heart" — автоматично в фіналі, цікаво з ким вони будуть боротися за перемогу.

Ми часто дивимось євробачення з друзями, великими компаніями, або просто в колі сім’ї. Розповідаємо про три рецепти снеків, які стануть ідеальним доповненням для перегляду.

Грінки з часником

Ароматні хрумкі гріночки — не лише ідеальний перекус. Вони заслужено входять до переліку улюблених снеків. Приготуйте їх зарання, а перед подачею засипте сиром і поставте на хвилину в мікрохвильовку.

грінки з часником
Грінки - одні з улюблених снеків

Інгредієнти:

  • Батон – 200 г
  • Часник – 1 зубчик
  • Сіль – за смаком
  • Олія – 25 г

Спосіб приготування:

  1. Часник пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо. Хліб ріжемо тоненькими скибочками.
  2. На сковороду виливаємо олію. Важливо дочекатися, поки вона добре розігріється — якщо покласти хліб на холодну сковороду, грінки вберуть в себе забагато олії і будуть дуже масним.

Обсмажуємо їх по черзі і ще гарячими змащуємо часником.

Міні корндоги

За гучною назвою стоїть звичайна сосиска у тісті. Обсмажте їх на шпажках подайте на них же — буде не лише смачно, а й зручно наминати, не відволікаючись на миття рук.

коргдоги на шпажках
Смачні корндоги смакуватимуть і дорослим, і дітям

Інгредієнти:

  • кукурудзяне борошно — 100 г
  • пшеничне борошно — 100 г
  • розпушувач — 1 ч.л. з гіркою
  • сіль — ½ ч.л.
  • цукор — 1 ч.л. з гіркою
  • яйце — 1 шт.
  • молоко — 170 мл
  • панірувальні сухарі
  • олія — для обсмажування

Спосіб приготування:

  1. З'єднуємо всі сухі інгредієнти та добре перемішуємо. Додаємо яйце та молоко і знову перемішуємо. Перекладаємо густе тісто у зручний глибокий посуд.
  2. Сосиски розрізаємо на 2-3 частини, нанизуємо на шпажки. Кожен шматочок занурюємо в тісто. Зверху присипаємо панірувальними сухарями.
  3. Обсмажуємо кілька хвилин у добре розігрітій олії, на середньому вогні. Викладаємо їх на паперову серветку — щоб увібрала зайвий жир.

Курячі крильця

Курячі крильця — смачні і соковиті. А ще їх можна наготувати в духовці одразу багато. Хрумка ароматні скоринка і порційність робить їх відмінним снеком для перегляду Євробачення компанією.

курячі крильця
Їдяться, як насіння

Інгредієнти:

  • крильця курячі – 700 г;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • соус соєвий – 1 ст. л.;
  • часник – 1 зубчик;
  • сіль — 1 г;
  • перець — 1 г;
  • каррі — 1 р.

Спосіб приготування:

  1. Із гірчиці, соєвого соусу, видавленого часнику, солі, перцю, карі готуємо маринад. Крильця миємо, обсушуємо і перемішуємо з щойно приготованим соусом. Їх слід залишити мінімум на 40 хвилин.
  2. Розігріваємо духовку на 190 градусів. Замариновані крильця викладаємо на деко на лист пергаменту. Ставимо в духовку. Час приготування — 40-50 хвилин.

Для всіх цих можна підготувати набір соусів на вибір. Курці найбільше личитиме барбекю, корндоги смакуватимуть з ароматним сирним соусом, а до грінок підійде смачна медово-гірчична заправка.

Теги:
#Рецепт #Закуски #Євробачення #Снеки #Грінки #Tvorchi