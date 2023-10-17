За лічені хвилини: лайфхак, який дозволить приготувати макарони втричі швидше

Мало хто знає про цей трюк

Ми розповідали, як дуже смачно приготувати будь-яку крупу. Тепер ділимось простим способом, який дозволить швидко приготувати макарони.

Це універсальний гарнір, один із найпопулярніших. Їх може зварити навіть кулінар-аматор. Але не кожен знає, що можна в кілька разів прискорити їх приготування — за допомогою мікрохвильової печі. Про це розповіли на Pixelinform.

Для цього підходить посуд, який можна використовувати у мікрохвильовій печі. Туди слід засипати макарони та залити їх водою. На 250 г сухого виробу беремо літр чистої води.

Готуємо макарони на високій потужності печі. Ставимо на той час, який вказано на упаковці борошняних виробів. Але при цьому слід додати ще 3 хвилини.

Приблизно в середині процесу слід відкрити дверцята та перемішати макарони. Коли мікрохвильова піч вимкнеться, зливаємо зайву воду з посудину з продуктом.

Так готуються макарони до стану аль денте. Такий гарнір вже можна сміливо подавати до столу. Також ми розповідали, як із вчорашніх макаронів приготувати смачну та ситну страву.