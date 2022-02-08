Неймовірна Швеція та реванш Клебо: результати 4-го ігрового дня на Олімпіаді-2022

Українці й близько не наблизилися до подіуму.

У вівторок, 8 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні завершився четвертий день змагань, в рамках якого було розіграно 10 комплектів медалей.

"Телеграф" підбиває підсумки ігрового дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Олімпійськими чемпіонами стали китайська фрістайлістка Ейлін Гу в дисципліні біг-ейр, австрійський гірськолижник Маттіас Майєр у супер-гіганті, чеська сноубордистка Естер Ледецька в паралельному гігантському слаломі, австрійський сноубордист Бенжамін Карл у паралельному гігантському слаломі, француз Кентен Фійон-Має в біатлоні (чоловічі індивідуальні перегони), ковзаняр К'єлд Нейс з Нідерландів на дистанції 1 500 м, шведська лижниця Йонна Сундлінг у спринті вільним стилем, норвежець Йоханнес Клебо у лижному спринті вільним стилем, збірна Італії у змаганнях з керлінгу у міксті та німкеня Наталі Гайзенбергер у санному спорті.

Таким чином, за підсумками 4 ігрового дня лідерство в медальному заліку зберегла Швеція, яка має вже 4 золоті нагороди.

Зазначимо, Йоханнес Клебо так і не взяв реванш в Олександра Большунова, адже представник Олімпійського комітету Росії вирішив пропустити спринт. Нагадаємо, Большунов відзначився хамським вчинком щодо норвежця під час скіатлону. А на святкуванні росіянин зламав п’єдестал.

Результати українців:

Фігурист Іван Шмуратко у короткій програмі на Олімпіаді набрав 78,11 бала (22 місце).

у короткій програмі на Олімпіаді набрав 78,11 бала (22 місце). Аннамарі Данча у паралельному слалом-гіганті зайняла 26-те місце та не зуміла пройти у фінал.

у паралельному слалом-гіганті зайняла 26-те місце та не зуміла пройти у фінал. Іван Ковбаснюк у супер-гіганті посів 32 місце.

у супер-гіганті посів 32 місце. Дмитро Підручний в індивідуальних перегонах посів 18-е місце, Артем Прима — 37-е, Антон Дудченко — 50-те, Богдан Цимбал — 55-те.

в індивідуальних перегонах посів 18-е місце, — 37-е, — 50-те, — 55-те. Марина Анцибор посіла 54-е місце у кваліфікації жіночого спринту (лижний спорт), Вікторія Олех – 60-а, а Валентина Камінська (61-а), українки не пройшли у фінал.

посіла 54-е місце у кваліфікації жіночого спринту (лижний спорт), – 60-а, а (61-а), українки не пройшли у фінал. Руслан Перехода та Олексій Красовський не кваліфікувалися у фінал лижних спринтерських перегонів вільним стилем, посівши 46 та 64 місця відповідно.

та не кваліфікувалися у фінал лижних спринтерських перегонів вільним стилем, посівши 46 та 64 місця відповідно. Юліанна Туницька посіла 21-е, а Олена Стецьків — 22-е місце у змаганнях із санного спорту. У фінал пробилися спортсменки із топ-20.

"Телеграф" вів трансляцію 4-го ігрового дня Ігор-2022. Фігурист Шмуратко після короткої програми відмовився говорити іноземній пресі про ситуацію в Україні. Крім того, у хокейному матчі Канада — США важку травму зазнала рефері поєдинку. До слова, Аннамарі Данча дізналася, що виступить на Іграх, за 5 хвилин до старту.