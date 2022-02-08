Невероятная Швеция и реванш Клебо: результаты 4-го игрового дня на Олимпиаде-2022

Украинцы и близко не приблизились к подиуму.

Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине завершился четвертый соревновательный день, в рамках которого было разыграно 10 комплектов медалей.

"Телеграф" подводит итоги игрового дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Олимпийскими чемпионами стали китайская фристайлистка Эйлин Гу в дисциплине биг-эйр, австрийский горнолыжник Маттиас Майер в супер-гиганте, чешская сноубордистка Эстер Ледецка в параллельном гигантском слаломе, австрийский сноубордист Бенжамин Карл в параллельном гигантском слаломе, француз Кентен Фийон Майе в биатлоне (мужская индивидуальная гонка), конькобежец Кьелд Нейс из Нидерландов на дистанции 1 500 м, шведская лыжница Йонна Сундлинг в спринте свободным стилем, норвежец Йоханнес Клебо в лыжном спринте свободным стилем, сборная Италии в соревнованиях по керлингу в миксте и немка Натали Гайзенбергер в санном спорте.

Таким образом, по итогам 4 игрового дня лидерство в медальном зачете сохранила Швеция, у которой 4 золотых награды.

Отметим, Йоханнес Клебо так и не взял реванш у Александра Большунова, ведь представитель Олимпийского комитета России (ОКР) реши пропустить спринт. Напомним, Большунов отметился хамским поступком по отношению к норвежцу во время скиатлона. А на праздновании россиянин сломал пьедестал.

Результаты украинцев:

Фигурист Иван Шмуратко в короткой программе на Олимпиаде набрал 78,11 балла (22-е место).

в короткой программе на Олимпиаде набрал 78,11 балла (22-е место). Аннамари Данча в параллельном слалом-гиганте заняла 26-е место и не сумела пройти в финал.

в параллельном слалом-гиганте заняла 26-е место и не сумела пройти в финал. Иван Ковбаснюк в супер-гиганте занял 32-е место.

в супер-гиганте занял 32-е место. Дмитрий Пидручный в индивидуальной гонке занял 18-е место, Артем Прима — 37-е, Антон Дудченко — 50-е, Богдан Цымбал — 55-е.

в индивидуальной гонке занял 18-е место, — 37-е, — 50-е, — 55-е. Марина Анцибор заняла 54-е место в квалификации женского спринта (лыжный спорт), Виктория Олех — 60-я, а Валентина Каминская (61-я), украинки не прошли в финал.

заняла 54-е место в квалификации женского спринта (лыжный спорт), — 60-я, а (61-я), украинки не прошли в финал. Руслан Перехода и Алексей Красовский не квалифицировались в финал лыжных спринтерских гонок свободным стилем, заняв 46 и 64 места соответственно.

и не квалифицировались в финал лыжных спринтерских гонок свободным стилем, заняв 46 и 64 места соответственно. Юлианна Туницкая заняла 21-е, а Елена Стецькив — 22-е место в соревнованиях по санному спорту. В финал пробились спортсменки из топ-20.

"Телеграф" вел трансляцию 4-го игрового дня Игр-2022. Украинский фигурист Иван Шмуратко после короткой программны отказался говорить иностранной прессе о ситуации в Украине. Кроме того, в хоккейном матче Канада — США тяжелую травму получила рефери поединка. К слову, Аннамари Данча узнала, что выступит на Играх, за 5 минут до старта.