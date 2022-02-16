Медаль Абраменка, провал у біатлоні та перший допінговий скандал з Україною: підсумки 12-го дня Олімпіади
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На Іграх відбувся насичений день для української делегації.
У середу, 16 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбувся 12-й змагальний день змагань, який подарував Україні першу медаль на Іграх.
"Телеграф" підбиває підсумки медального дня.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Головною новиною 16 лютого на Олімпіаді-2022 стала срібна медаль українського фристайліста Олександра Абраменка, який сенсаційно потрапив у трійку найкращих за підсумками змагань у лижній акробатиці. Олександр не був фаворитом на турнірі, попри статус олімпійського чемпіона-2018. Цікаво, що після попадання на подіум українець охоче фотографувався з російським колегою Іллею Буровим, який став третім.
16 лютого були й погані новини із табору національної команди у Пекіні. Міжнародне агентство тестування (ITA) тимчасово відсторонило українську лижницю Валентину Камінську, яку підозрюють у порушенні антидопінгових правил. Повідомляється, що в допінг-пробі лижниці від 10 лютого було виявлено местеролон (анаболічний стероїд) та гептамінол (стимулянт). Спортсменка може оскаржити покарання у Спортивному арбітражному суді, а також має право запросити аналіз проби Б. Додамо, що Камінська завершила дві гонки на Олімпіаді-2022. Українка посіла 79-те місце у гонці класичним стилем на 10 км, а також 70-те місце у спринті вільним стилем.
Біатлон поки що не тішить українських уболівальників. У жіночій естафеті українки посіли 7-е місце, але відставання від переможців (шведок) було катастрофічним. Українці все ще можуть виграти нагороди у мас-стартах, які відбудуться в останні дні ОІ.
Результати українців 16 лютого:
- Гірськолижник Іван Ковбаснюк не фінішував у слаломі.
- Біатлоністки Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Білосюк посіли 7-е місце у жіночій естафеті.
- Лижниці Юлія Кроль та Марина Анцибор не зуміли вийти у фінал командного спринту класичним стилем.
- Фристайліст Олександр Абраменко пробився до другого фіналу, Олександр Окіпнюк не зумів кваліфікуватися туди. Абраменко зрештою виграв "срібло".
- Шорт-трекістка Уляна Дуброва не зуміла подолати чвертьфінальний бар’єр на дистанції 1500 м.
У середу олімпійськими чемпіонами стали американський фрістайліст Александер Холл у слоупстайлі, французький гірськолижник Клеман Ноель у слаломі, збірна Швеції з біатлону в жіночій естафеті, лижниці збірної Німеччини у командному спринті класичним стилем, лижники збірної Норвегії у командному спринті класичним стилем, китайський фрістайліст Гуанпу Ці в дисципліні лижна акробатика, збірна Канади з шорт-треку в чоловічій естафеті на 5000 м та корейська шорт-трекістка Чхой Мін Чон на дистанції 1500 м.
У медальному заліку продовжує лідирувати Норвегія.
16 лютого на Іграх у Пекіні пройшов 12-й змагальний день. Лижний командний спринт обернувся скандалом через поведінку російського чемпіона Олександра Большунова.
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