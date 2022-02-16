Медаль Абраменко, провал в биатлоне и первый допинговый скандал с Украиной: итоги 12-го дня Олимпиады

На Играх прошел насыщенный день для украинской делегации.

В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялся 12-й соревновательный день, который подарил Украине первую медаль на Играх.

"Телеграф" подводит итоги медального дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Главной новостью 16 февраля на Олимпиаде-2022 стала серебряная медаль украинского фристайлиста Александра Абраменко, который сенсационно попал в тройку лучших по итогам соревнований в лыжной акробатике. Александр не был фаворитом на турнире, несмотря на статус олимпийского чемпиона-2018. Примечательно, что после попадания на подиум украинец охотно фотографировался с российским коллегой Ильей Буровым, который стал третьим.

16 февраля были и плохие новости из лагеря национальной команды в Пекине. Международное агентство тестирования (ITA) временно отстранило украинскую лыжницу Валентину Каминскую, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил. Сообщается, что в допинг-пробе лыжницы от 10 февраля были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Спортсменка может обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде, а также имеет право запросить анализ пробы Б. Добавим, что Каминская завершила две гонки на Олимпиаде-2022. Украинка заняла 79-е место в гонке классическим стилем на 10 км, а также 70-е место в спринте свободным стилем.

Биатлон пока не радует украинских болельщиков. В женской эстафете украинки заняли 7-е место, но отставание от победителей (шведок) было катастрофическим. Украинцы все еще могут выиграть награды в масс-стартах, которые пройдут в последние дни ОИ.

Результаты украинцев 16 февраля:

Горнолыжник Иван Ковбаснюк не финишировал в слаломе.

Биатлонистки Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Билосюк заняли 7-е место в женской эстафете.

Лыжницы Юлия Кроль и Марина Анцибор не сумели выйти в финал командном спринте классическим стилем.

Фристайлист Александр Абраменко пробился во второй финал, Александр Окипнюк не сумел квалифицироваться туда. Абраменко в итоге выиграл "серебро".

Шорт-трекистка Ульяна Дуброва не сумела преодолеть четвертьфинальный барьер на дистанции 1500 м.

В среду олимпийскими чемпионами стали американский фристайлист Александер Холл в слоупстайле, французский горнолыжник Клеман Ноэль в слаломе, сборная Швеции по биатлону в женской эстафете, лыжницы сборной Германии в командном спринте классическим стилем, лыжники сборной Норвегии в командном спринте классическим стилем, китайский фристайлист Гуанпу Ци в дисциплине лыжная акробатика, сборная Канады по шорт-треку в мужской эстафете на 5000 м и кореянская шорт-трекистка Чхой Мин Чон на дистанции 1500 м.

В медальном зачете продолжает лидировать Норвегия.

16 февраля на Играх в Пекине прошел 12-й соревновательный день. Лыжный командный спринт обернулся скандалом из-за поведения российского чемпиона Александра Большунова.