"Слинки потекли у багатьох": Денисов розповів про Владу Зінченко

Влада – ефектна жінка

Ексдиректор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов розповів, як у багатьох функціонерів в українському футболі потекли слинки, коли на ТБ засвітилася Влада Седан (Зінченко).

Відповідну заяву Денисов зробив в інтерв’ю "ТаТоТаку". Олександр зазначив, що на каналах "Футбол 1/2/3" були романи, але розголошувати подробиці відмовився. Він зазначив, що Владою Седан цікавилися багато хто, зокрема президенти футбольних клубів, керівники федерацій та футболісти.

– Є така цитата: "Прийшла Влада Зінченко, і половина каналу слини розвісили, кожен хотів перед нею випендритися".

– Я не бачив слин, але чув інше. Що слини потекли взагалі в українському футболі: у президентів клубів, у керівників регіональних футбольних федерацій, у директорів, футболістів й так далі. Я навіть знаю багатьох цих людей.

Дівчата на каналі це відчували, не лише Влада. Були й інші історії.

Нагадаємо, Влада у результаті вийшла заміж за футболіста збірної України Олександра Зінченка. У 2021 році у пари народилася дочка Єва. Влада після пологів швидко прийшла у форму і продовжила роботу на ТБ.

Сім’я Зінченків

Влада Седан (Зінченко)

Раніше повідомлялося, що телеканали "Футбол 1/2/3", що входять до медіагрупи "Україна", призупинили свою діяльність. У вересні Денисов оголосив, що розпочинає новий футбольний проєкт.