"Слюнки потекли у многих": Денисов рассказал о Владе Зинченко

Влада — эффектная женщина

Экс-директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, как у многих функционеров в украинском футболе потекли слюнки, когда на ТВ засветилась Влада Седан (Зинченко).

Соответствующее заявление Денисов сделал в интервью "ТаТоТаке". Александр отметил, что на каналах "Футбол 1/2/3" были романы, однако разглашать подробности отказался. Он отметил, что Владой Седан интересовались многие, в частности президенты футбольных клубов, руководители федераций и футболисты.

– Есть такая цитата: "Пришла Влада Зинченко, и половина канала слюны развесили, каждый хотел перед ней выпендриться".

– Я не видел слюней, но слышал другое. Что слюны потекли вообще в украинском футболе: у президентов клубов, у руководителей региональных футбольных федераций, у директоров, у футболистов и так далее. Я даже знаю многих этих людей.

Девушки на канале это чувствовали, не только Влада. Были и другие истории.

Напомним, Влада в итоге вышла замуж за футболиста сборной Украины Александра Зинченко. В 2021 году у пары родилась дочь Ева. Влада после родов быстро пришла в форму и продолжила работу на ТВ.

Семья Зинченко

Влада Седан (Зинченко)

Ранее сообщалось, что телеканалы "Футбол 1/2/3", входящие в медиа группу "Украина", приостановили свою деятельность. В сентябре Денисов объявил, что начинает новый футбольный проект.