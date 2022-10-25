"Селтік" — "Шахтар": стартові склади на матч Ліги чемпіонів

"Шахтар" виставив бойовий склад на гру з "Селтіком"

У вівторок, 25 жовтня, "Гірники" зіграють у 5-му турі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти "Селтіка". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію зустрічі.

Напередодні початку матчу стали відомі стартові склади команд. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Селтік": Харт – Юранович, Картер-Вікерс, Енц, Тейлор – О’Райлі, Хатате – Абада, Хакшабанович, Якумакіс – Фурухасі;

Запасні: Бейн, Сигріст, Муй, Тернбулл, Маккарті, Бернабеї, Абільдгор, Маеда, Форрест, Релстон;

"Шахтар": Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Мудрик – Траоре;

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицький, Сікан, Криськів, Джурасек, Кулаков, Топалов, Конопля, Козик, Петряк.

Нагадаємо, матч "Селтік" — "Шахтар" відбудеться у Глазго на стадіоні "Селтік Парк", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Цей поєдинок покажуть в Україні у прямому ефірі. До речі, "Гірники" є аутсайдерами матчу, на думку букмекерів.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" пропустив матч чемпіонату України заради підготовки до "Селтіка".