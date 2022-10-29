У наші дні такого не буває: Ломаченка порівняли з Мухаммедом Алі

Ніко Уолш розповів, що пов’язує його діда з українцем

Американський боксер Ніко Уолш вийде на ринг у рамках боксерського вечора у Нью-Йорку 29 жовтня. Він виступить в андеркаді головного поєдинку: Василь Ломаченко – Джемейн Ортіс.

Ніко Уолш — онук легенди бокс Мухаммеда Алі. Він порівняв українця зі своїм дідусем.

"Ломаченко кинув кар’єру, щоб боротися за те, у що він вірить. І це те, що зробив і мій дідусь: він залишив кар’єру, щоб боротися за те, у що вірив. У наші дні ви такого не знайдете — люди ставлять кар’єру на перше місце. Я це можу зрозуміти. Але є щось набагато більше в тому, щоб кинути все, що ви любите, заради того, за що ви стоїте. Це просто потужно", — каже Ніко.

"І це стосується не лише їх: було багато людей з України, які повністю пішли зі спорту, щоб боротися за свою країну. У мене така величезна повага до них! Це особливі люди.

Поважаю Ломаченка. Він особлива людина, особливий боксер», — цитує Уолша Vringe.

Нагадаємо, що Мухаммед Алі викинув свою золоту олімпійську медаль, протестуючи проти війни у В’єтнамі.

Раніше Іван Редкач посміявся з Ломаченка, виставивши його в образі патріарха кирила. Та й сам Василь знову неоднозначно висловився про війну. Ломаченко заявив, що не збирається критикувати путіна та не всі росіяни погані.