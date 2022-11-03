Ломаченко після тріумфу у США повернеться назад на службу

Боксер після повномасштабного вторгнення рф вступив до лав тероборони

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) розповів, що Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) є військовозобов’язаним і після перемоги над Джемейном Ортісом (16-1- 1, 8 КО) повернеться на службу в Україну.

Відповідну заяву Усик зробив у коментарі для Top Rank Boxing. Він додав, що росія обстрілює мирних громадян України.

"У Ломаченка аналогічна ситуація, у мене така ж була. Він зараз повернеться додому, назад повернеться на службу. Я знаю, як нелегко було прийняти рішення, тим більше, що він офіційно військовослужбовець.

У деяких містах та регіонах України, де йдуть бойові дії, люди дуже погано живуть. Війна вбиває. Щодня щось прилітає в Україну, у мирних людей. Не у військові бази, а туди.

Але український народ не боїться нікого й нічого. Це ще й мотивує всіх наших людей”, – заявив Усик.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня Василь переміг Джемейна одноголосним рішенням суддів. Один із суддів потрапив під критику боксерського світу через надто щедрі для українця оцінки. У нас на сайті можна переглянути повне відео бою Ломаченко — Ортіс, а також хайлайти поєдинку.