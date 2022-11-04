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Бояться УПА: поляки зняли червоно-чорний прапор на матчі "Шахтаря"

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Прапор "Гусарії" на матчі "Шахтар" — "Лейпциг" Новина оновлена 04 листопада 2022, 12:36
Прапор "Гусарії" на матчі "Шахтар" — "Лейпциг". Фото Колаж "Телеграфа"

Стюарди не впізнали кольори місцевого клубу

Останній матч групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" провів у Варшаві проти "Лейпцигу". Український клуб розгромно програв і не зміг пробитися до плей-офф турніру.

Але не лише це залишило осад в українських уболівальників. Як пише у Twitter польський журналіст Міхал Банасяк, на трибунах було вивішено червоно-чорний прапор. Його відразу зняли стюарди, оскільки у них ці кольори асоціювалися із прапором УПА.

Насправді червоно-чорні кольори у польського футбольного клубу "Гусарія", і це її вболівальники вивісили банер.

Нагадаємо, що у єврокубках "Шахтар" продовжить свою участь у Лізі Європи. Стали відомі клуби, які можуть потрапити "Шахтарю" під час жеребкування плей-офф 7 листопада.

До речі, цього тижня всі три наші команди катастрофічно зіграли в єврокубках, що відразу позначилося на таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Теги:
#ФК Шахтар #Ліга чемпіонів #УПА #Прапор УПА