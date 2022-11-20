ЧС-2022: розклад на 20 листопада

У перший день турніру відбудеться лише один матч

Дочекалися! У неділю, 20 листопада, стартує чемпіонат світу з футболу. Вперше турнір відбудеться на Близькому Сході. Хоч зараз там і не літо, але спека нестерпна. Це відчули вже футболісти, які тренувалися під вентиляторами.

У перший день турніру відбудеться церемонія відкриття та єдиний матч.

Розклад на 20 листопада

18:00. Група А. Катар — Еквадор — онлайн.

Раніше ми повідомляли, що володар "Золотого м’яча" Карім Бензема пропустить чемпіонат світу. Футболіст тренувався вже у Катарі, але змушений залишити турнір. До речі, збірна Франції – чинний чемпіон світу. У 2018 році французи у фіналі обіграли Хорватію.

Нагадаємо, що моделі Onlyfans обіцяли гравцям збірної Мексики безкоштовну підписку у разі виходу команди до 1/4 фіналу чемпіонату світу.