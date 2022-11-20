ЧМ-2022: расписание на 20 ноября

В первый день турнира состоится всего один матч

Дождались! В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу. Впервые турнир пройдет на Ближнем Востоке. Хоть сейчас там и не лето, но жара невыносимая. Это ощутили на себе уже футболисты, которые тренировались под вентиляторами.

В первый день турнира состоится церемония открытия и единственный матч.

Расписание на 20 ноября

18:00. Группа А. Катар — Эквадор — онлайн.

Ранее мы сообщали, что обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема пропустит чемпионат мира. Футболист тренировался уже в Катаре, но вынужден покинуть турнир. Кстати, сборная Франции — действующтий чемпион мира. В 2018 году французы в финале обыграли Хорватию.

Напомним, что модели Onlyfans обещали игрокам сборной Мексики бесплатную подписку в случае выхода команды в 1/4 финала чемпионата мира.